Dansk VM-modstander banker Tjekkiet i VM-test

Australierne, der er i VM-pulje med blandt andre Danmark, imponerede fredag eftermiddag i holdets første VM-test ved at besejre Tjekkiet med hele 4-0 i en kamp, der blev spillet på neutral grund i Østrig.

Det australske fodboldlandshold nærmer sig VM-formen godt to uger før holdets første kamp i slutrunden i Rusland.

Hertha Berlin-angriberen Matthew Leckie scorede to gange for "The Socceroos", der har den erfarne hollænder Bert van Marwijk på trænerposten.

Leckies første scoring faldt efter en god halv time, da han kastede sig frem og satte foden på bolden, efter at et par indlæg var sejlet hen over hovederne på de tjekkiske midterforsvarere.

Tjekkiet med den tidligere FC Midtjylland-profil Filip Novak i bagkæden, havde bolden mest, men det var australierne, der var farligst på et næsten mennesketomt stadion i St. Pölten.

Ni minutter inde i anden halvleg fordoblede Andrew Nabbout VM-deltagernes føring. Han opsnappede en for kort tilbagelægning og hamrede konsekvent en flad bold ind i modsatte side af målet.

Tjekkiet, der i VM-kvalifikationen måtte nøjes med en tredjeplads i gruppe C efter Tyskland og Nordirland, endte med at få en gedigen overhaling af australierne, der øgede til 3-0 knap 20 minutter før tid.

Huddersfield-profilen Aaron Mooy førte bolden frem og serverede den for en fremstormende Leckie, som lavede sit andet mål efter at have narret en tjekkisk forsvarer undervejs.

Den tjekkiske ydmygelse blev fuldbyrdet kort efter, da Jakub Jugas uforvarende kom i vejen for et indlæg fra den australske højreside.

Bolden ramte ham på benet og sprang derfra ind ved den nærmeste stolpe bag den uheldige Tomas Koubek i Tjekkiets mål.

Australien åbner VM mod Frankrig 16. juni. Fem dage senere gælder det opgøret mod Åge Hareides mænd.