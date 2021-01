Dansk VM-hold ramt af corona: Ingen grund til rød alarm

Det er dog endnu for tidligt at gå i rød alarm, mener sportschefen i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Henriksen.

Det danske herrelandshold blev fredag forud for åbningskampen mod Bahrain ved VM i Egypten ramt af en forskrækkelse, da venstrefløjen Emil Jakobsen blev testet positiv for coronavirus.

Formentlig skyldes den positive test, at fløjspilleren for godt en måned siden har haft coronavirus.

- Vores bedste bud er, at han er testet positiv, fordi han har været smittet før.

- Vi tror ikke, at der er grund til at gå i rød alarm endnu. Hele holdet er blevet testet, og vi får svar i aften. Vi regner med, at de er negative, at vi stille og roligt kan tage til kamp, siger Morten Henriksen.

- Hvis nogen er positive, så har vi en ny situation, fortsætter han.

Spørgsmål: Så det faktum, at Emil Jakobsen tidligere har haft coronavirus, kan have forårsaget den nye positive test?

- Det formoder vi, men jeg kan hverken be- eller afkræfte, at det er tilfældet, siger Henriksen.

Sportschefen forklarer, at Emil Jakobsen løbende er blevet testet, og her har svarene været negative.

Det står dog klart, at GOG-spilleren ikke kan deltage i kampen mod Bahrain.

Emil Jacobsens værelseskammerat, Morten Olsen, er også blevet isoleret fra resten af den danske trup.

- De er nu hver på et særskilt værelse.

- Alle spillere har nu fået en PCR-test i hals og næse for kort tid siden. Det tager åbenbart lidt længere tid at få svar, end vi havde håbet, men vi skulle få det inden kampen i aften, siger Morten Henriksen.

Sportschefen fortæller, at han pludselig fik travlt på en formiddag, hvor han regnede med et par rolige timer efter nogle hektiske dage efter ankomsten til Egypten.

DHF har flere gange klaget over, at der blev sløset for meget i forhold til håndteringen af coronavirus.

- Jeg havde regnet med, at jeg skulle sidde på balkonen og slappe lidt af, men det ændrede sig, siger han.

Morten Henriksen fortæller, at Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har taget kritikken til efterretning.

Danmark er ikke det eneste hold, der døjer med corona-sager. Kap Verde, der fredag møder Ungarn, har fire positive tilfælde. Henriksen er dog nogenlunde tryg ved situationen.

- Starten på VM er den mest risikofyldte periode i forhold til, om boblen holder.

- På vores hotel er alt blevet fanget i lufthavnen, så der ikke er kommet noget ind i boblen. Mig bekendt er Emil Jacobsen det første tilfælde fra vores hotel.

- Vi har dog fokus på, hvor tæt vi er på hinanden, og heldigvis har IHF i løbet af de sidste dage været imødekommende og begynder at tage over. Nu bliver der testet hver dag, og man kan hurtigt spore positive tilfælde. Vi holder os isoleret fra hinanden, så risikoen er minimeret, siger Morten Henriksen.

Sportschefen har en tiltro til, at de spillere, der generelt kommer på banen under VM er virusfri. Også hos eksempelvis Kap Verde, der har fire positive tilfælde.

- Det skulle gerne være sådan, at spillerne har fået en ny test, og hvis den er negativ, så må vi formode, at de er negative, og så skulle risikoen være minimal.

- Så vidt jeg er informeret, skulle der ikke være risiko for smitte, så længe man er negativ, siger sportschefen.