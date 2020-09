Dansk VM-hold i cykling drukner i coronaprocedurer

Det danske VM-hold gør alt for at undgå flere tilfælde, og elitechef i Danmarks Cykle Union Morten Bennekou fortæller da også, at de sportslige forberedelser nærmest bliver overskygget af de mange coronaprocedurer.

Sent tirsdag blev den danske cykelrytter Magnus Cort testet positiv for coronavirus og kan derfor ikke deltage i næste uges VM i Italien.

- Man kan næsten helt glemme, at der skal køres cykelløb. Testningen af rytterne bliver et stort miskmask af individuelle historier, konstaterer Morten Bennekou.

Han henviser til, at rytterne kommer fra forskellige hjørner af Europa, hvor de enten har forberedt sig til VM eller har kørt etapeløb.

Den danske kaptajn hos herrerne, Jakob Fuglsang, har kørt Tirreno-Adriatico, inden han er taget i højdetræning, flere kommer direkte fra Tour de France, mens Cecilie Uttrup Ludwig kommer fra Giro Rosa, blot for at nævne nogle.

Flere af de kvindelige ryttere kommer ligesom holdets stab fra Danmark, hvor de alle bliver testet to gange lige op til afrejsen og igen skal testes, når de kommer til Italien.

Kommer man direkte fra Tour de France, kan man nøjes med at blive testet én gang lige før afrejsen, inden man atter skal testes, når man kommer til Italien.

- Det er umuligt at lave en standardprocedure for alle, da der er forskellige indflyvninger, så vi er nødt til at gennemgå hver enkelt rytters case, siger Bennekou.

Han fortæller, at der er stillet testtelte op ved Imola, hvor VM afvikles. De endelige procedurer er endnu ikke helt klarlagt, men på det danske hold er de coronarelaterede spørgsmål i de bedste hænder.

Således er Lars Juel Andersen vanen tro med som VM-holdets læge, og han er corona-ansvarlig på NTT-holdet.

- Det er et heldigt sammenfald. Han er inde i sagerne og er helt opdateret på de nyeste justeringer, siger Bennekou.

På hotellet i Italien bor det danske hold sammen med det schweiziske og hollandske hold, men dem har danskerne bedt om at være helt adskilt fra. Selv det danske hold bliver så vidt muligt spillet i to grupper.

- Vi forsøger at lave to bobler selv, hvor herrerne og damerne er adskilt og eksempelvis ikke spiser sammen. Så er der lige lægen og mig selv, der er nødt til at være lidt i begge bobler, siger Bennekou.

Trods de mange procedurer mener han, at det giver mening at afholde VM.

- Cort er kun den anden coronasmittede i feltet, men hvornår knækker filmen, så det ikke længere giver sportslig mening? Hvad hvis der kom 20 tilfælde flere? Hvad ville vi gøre, hvis Fuglsang, der er vores vinderbud, blev smittet?

- Vi ville nok stille op alligevel, men det ville blive mudret rent sportsligt, lyder det fra Morten Bennekou.

I stedet for Magnus Cort er Jesper Hansen nu udtaget til det danske hold, som i linjeløbet 27. september skal slås for at genvinde VM efter Mads Pedersens triumf sidste år. To dage før køres enkeltstarten.

Kvinderne kører enkeltstart 24. september og linjeløb to dage senere.