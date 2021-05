Dansk VM-håb lever bag en stærk forsvarsmur

For Danmark har fortsat mulighed for at spille sig videre til kvartfinalen i turneringen, hvis holdet kan overraske og slå Tjekkiet i den sidste gruppekamp.

Indrømmet, det bliver meget svært. Men alene det, at avancementet stadig er inden for rækkevidde, kan betragtes som en succes i sig selv.

I VM-sammenhæng er det mere reglen end undtagelsen, at det danske hold har udspillet sin rolle, når spillerne går på banen til den sidste kamp i gruppespillet.

- At vi stadig har chancen for at spille os i kvartfinalen i kamp syv, er ikke noget, der sker ret tit. Og med det hold, vi har med i år, er det mere end godkendt, det vi har leveret, siger forwarden Julian Jakobsen.

Med foreløbig otte point er Danmark sikker på sin tredjebedste pointhøst, siden det nuværende turneringsformat blev indført i 2012. Bliver Tjekkiet besejret, tangerer holdet den danske VM-rekord.

Det er sket med et mandskab helt uden forstærkning fra de NHL-profiler, der normalt kaster lidt stjernestøv over det danske kollektiv.

Våbnet har været et tydeligt koncept bygget op om en betondefensiv, som landstræner Heinz Ehlers fik finpudset i den månedlange træningslejr inden afrejsen til Letland.

- Tidligere har vi nok satset lidt mere i kampene ved VM. I år har vi i første omgang satset på at lukke af og så køre på vores spidskompetence i powerplay.

- Det har gjort kampene tættere. Men det gør så også, at vi har haft sværere ved at lave chancer i den anden ende, siger målmand Sebastian Dahm.

Med den stærke defensiv er Danmark blevet konkurrencedygtig selv mod de stærkeste nationer.

I ingen af de seks VM-kampe har der været en forskel på mere end et mål før tredje periode.

- På den måde synes jeg helt sikkert, at det har været det hele værd, siger Sebastian Dahm.

- Selv om vi er gået målløse fra banen i tre kampe, kunne vi med bare en smule held have taget point. Som lille ishockeyland skal vi have lidt marginaler med os, når vi skal slå de store, påpeger keeperen.

Mandag skal forsvarsmuren op til den store eksamen mod et stærkt tjekkisk hold, der er kommet op i omdrejninger efter en svag start på turneringen.

Danmark kan dog ikke selv afgøre, om holdet skal videre i turneringen. Det kræver både en sejr over tjekkerne og et svensk pointtab i en af de blå-gules to sidste kampe.

Den første blev spillet søndag aften mod Slovakiet, mens Sverige slutter af mod Rusland på tirsdag.