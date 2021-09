Dansk VM-guldvinder: Jeg har stået i skyggen af Mikkel Bjerg

- For mig er det virkelig tilfredsstillende. De seneste år har jeg stået i skyggen af Mikkel, som har været bedre, men også ældre end mig, siger Price-Pejtersen i vinderinterviewet.

- Jeg kunne slå ham nogle gange, men han var altid bedre end mig ved verdensmesterskaberne.

- Nu havde jeg en god chance ved det her VM uden ham, og jeg er rigtig tilfreds med, at jeg kunne holde et højt tempo og vinde. Også for Danmark, som nu har vundet fem ud af de seneste seks enkeltstarter. Det er også meget vigtigt for landsholdet, lyder det fra den glade dansker.

Han henviser til, at Danmark foruden Bjergs tre sejre havde en rytter øverst på podiet i 2015, hvor Mads Würtz Schmidt tog guld.

På målstregen i den belgiske by Brugge kunne Price-Pejtersen ikke holde tårerne tilbage.

Han sluttede ti sekunder foran australieren Lucas Plapp, mens belgiske Florian Vermeersch var yderligere et sekund langsommere på tredjepladsen.

Da han efterfølgende iførte sig den regnbuefarvede VM-trikot på podiet, var han stadig tydeligt berørt.

VM-triumfen blev sikret, mindre end to uger efter at 22-årige Price-Pejtersen vandt EM i enkeltstart for U23-ryttere for anden gang i karrieren.

Til daglig kører han for norske Uno-X, hvor han også er på kontrakt i 2022.