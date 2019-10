Dansk Uefa-embedsmand: Antallet af racismesager vokser

Det fortæller Jim Stjerne Hansen, der er næstformand for Uefas Control, Ethics and Disciplinary Body, som er disciplinærkomitéen under Det Europæiske Fodboldforbund.

- Det er stigende, det kan vi helt klart fornemme, siger han.

Mandagens kamp i Sofia blev to gange afbrudt på grund af racistiske ytringer mod de engelske spillere. I forvejen var en del af stadion lukket for tilskuere som straf for lignende sager i tidligere kampe.

- Der er ved at udvikle sig en problematik i området omkring Ungarn, Rumænien, Bulgarien og på Balkan i det tidligere Jugoslavien. De lande, hvor der er blandede befolkningsgrupper.

- Der er mange ungarere i Rumænien og Bulgarien, og der er kosovoalbanere i Serbien og omvendt. Det er i det område og det hjørne af Europa, hvor der er flest sager i øjeblikket, siger Jim Stjerne Hansen.

Uefas disciplinærkomité mødes engang om måneden og tager stilling til forskellige disciplinærsager.

Når komitéens medlemmer sætter sig til bordet og gennemgår de aktuelle sager, er der flere, der handler om racisme, end man så for nogle år siden.

- Det hænger også sammen med, at Uefa har erklæret nultolerance over for racisme og diskrimination. Efter at Uefa lavede den kampagne, er det blevet mere interessant, og vi har flere sager, siger Jim Stjerne Hansen.

For to år siden strammede fodboldforbundet reglerne for racisme i og omkring kampe.

I den forbindelse blev Jim Stjerne Hansen og hans kolleger i disciplinærkomitéen beordret til at slå hårdere ned, når reglerne blev overtrådt.

- I gamle dage var det ikke noget, man så lige så stramt på. Men i takt med, at der er kommet mere og mere fokus på det, og en masse spillere er gået aktivt ind i kampagnen, er vi blevet bedt om at dømme højere straffe.

- Vi lukker dele af stadion, typisk de dele hvor ytringerne kommer fra.

- Det er ofte meget små grupperinger, men det kommer til at vedkomme et helt stadion, fordi vi idømmer dels i første omgang delvist lukning. I anden omgang er straffen en total lukning af stadion, siger Jim Stjerne Hansen.

Om højere straffe gør, at fodbolden på længere sigt kommer problemet til livs, er uvist.

- Det kan kun tiden vise, siger Jim Stjerne Hansen.