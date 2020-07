Dansk UFC-kæmper bliver stoppet før tid af canadier

Den 35-årige dansker virkede opsat på at få afgjort kampen i en fart.

Canadieren, der gjorde comeback i UFC efter seks års fravær, fik dog afværget en stærk dansk indledning på kampen.

Efter to minutter med Dalby i nogenlunde kontrol, lykkedes det pludselig for Ronson at sende sin danske modstander i gulvet med et slag med venstre-næven.

Nicolas Dalby faldt ned og blev hurtigt overmandet af canadieren. Efter nogle hurtige albueslag fik Ronson låst Dalby med et greb om nakken, og danskeren kunne ikke komme fri og valgte at få stoppet kampen.

Det skete efter blot to minutter og 48 sekunder af første omgang.

Nicolas Dalby er i gang med en succesfuld anden periode i UFC, der står for Ultimate Fighting Championship. UFC er det største og mest prestigefyldte forbund inden for Mixed Martial Arts (MMA).

Nicolas Dalby har en rekordliste i MMA, der tæller 18 sejre, fire nederlag og en uafgjort. Det er dog de færreste kampe, der er foregået i UFC-regi.