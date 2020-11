Dansk UFC-atlet kæmpede sig tilbage til eliten efter nedtur

I maj 2015 vandt han sin debut i UFC. Men da han fem måneder senere skulle forsøge at gentage succesen i en ny kamp, begyndte en ukendt uro at ulme i danskeren.

- På det tidspunkt var det en ukonkret følelse, jeg havde i kroppen, forklarer Dalby.

Nicolas Dalby formåede ikke at få identificeret den ukonkrete følelse, der senere skulle vise sig at være stress.

Ved siden af en lovende MMA-karriere arbejdede han fuldtid i et andet job for at få økonomien til at hænge sammen, men det blev for meget.

- Jeg håbede, at følelsen ville forsvinde af sig selv, men det gjorde den bare ikke, siger han.

Dalby fortæller, at han vågnede hver morgen og følte, at han allerede var bagud med dagen. Der var ganske enkelt ikke nok timer i døgnet.

Hans tredje og fjerde kamp i UFC-regi bød begge på nederlag.

Han havde svært ved at lukke den uro, som blev ved med at hjemsøge ham lige op til kampene, ude. Og det, der viste sig at være stress, endte med at udløse en depression.

- Jeg begyndte at bruge alkohol til at dulme depressionen, fortæller han.

Ifølge Nicolas Dalby var der ikke tale om en alkoholafhængighed. Det var blot den nemmeste måde at flygte fra virkeligheden på.

Det resulterede i en to år lang pause fra professionel kampsport.

Det, der fik danskeren tilbage på rette spor, var, at hans daværende kæreste og nuværende kone fortalte ham, at de skulle være forældre.

- Det fik mig til at indse, at hvis jeg gerne ville være den far, som mit barn fortjente, så skulle jeg ændre kursen i mit liv, fortæller han.

Dagen efter nyheden bookede han en tid hos en psykoterapeut, som hjalp ham igennem. Og den nye kurs krævede ifølge Dalby også en navneændring.

Ligesom mange boksere har det, har MMA-kæmpere også et kaldenavn.

Inden nedturen gik han under navnet "Sharpshooter", men hans venner var kommet på et navn, som han selv synes var sigende for den måde, han sloges på.

- "Lokomotivo", siger Dalby.

- Jeg kan godt være lidt langsom til at komme i gang, men lige så snart toget kører, så kommer det for fuld fart, fortæller han smilende.

Lørdag kan det blive sejr nummer fem ud af otte mulige, når han møder amerikaneren Daniel Rodriguez i Las Vegas.