Dansk U21-hold stråler af selvtillid inden EM

Men efter sejre over stormagter som Belgien og ikke mindst Frankrig i de seneste testkampe er det et dansk hold fuld af selvtillid, som U21-landstræner Niels Frederiksen tirsdag udtog på et pressemøde i Hornbæk.

- Vi kommer ind med stor selvtillid. Jeg synes, vi har en rigtig spændende trup, og vi kan stille et rigtig, rigtig stærkt hold, siger FC Nordsjællands-forsvarer Victor Nelsson.

Især sejren ude over Frankrig i marts fire dage efter at have slået Belgien hjemme har boostet troen på egne evner på holdet.

- Det er måske det bedste hold ved EM, tror jeg. De har et par gode spillere. Vi slog dem og spillede en rigtig god kamp og kunne måske endda have vundet større.

- Så jeg synes, vi har gode chancer til EM, og vores mål er at komme videre fra puljen, siger Nelsson.

Ved udtagelsen lagde U21-landstræner Niels Frederiksen heller ikke skjul på, at målsætningen er at komme videre fra puljen indeholdende Tyskland, Serbien og Østrig, og at han har høje tanker om sit holds niveau.

- Det er en pulje med tre meget forskellige modstandere, og vi skal have gang i hele værktøjskassen i forhold til det taktiske, mener Niels Frederiksen.

- Men hvis vi rammer 100 procent, så er jeg også sikker på, at vi godt kan slå Tyskland.

Han udtog tirsdag en bruttotrup på 26 spillere, som 3. juni samles og træner frem til 7. juni, hvor tre mand skæres fra, så han får den trup på 23 mand, der er maksimum til EM.

Jacob Bruun Larsen har spillet en flot sæson i Borussia Dortmund, og han kender en del af de tyske spillere godt.

Han mener ligesom sin landstræner, at det danske hold sagtens kan gøre ondt på de tyske favoritter.

- 100 procent. Helt enig, konstaterer han tørt.

- Jeg vurderer, at vi har en rigtig fin trup med et godt potentiale også og et godt miks af ældre og yngre spillere.

Det danske hold spiller 12. juni sidste testkamp mod Kroatien, inden det går løs ved EM i Italien.