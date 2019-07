Dansk Tour-slider i succesbølge: Det er overvældende

Matteo Trentin sørgede for holdets fjerde sejr i denne udgave af verdens største cykelløb, da han kørte alene over stregen i Gap efter at have rykket sig fri af en større udbrydergruppe.

Med i gruppen sad hans danske holdkammerat, Christopher Juul-Jensen, der har svært ved at tørre smilet af ansigtet efter endnu en triumf.

- Det er overvældende at tage fire etapesejre i Tour de France. Der er kun syv hold, der har vundet en etape her.

- Det er et bevis på, at vi er et af verdens bedste hold. Det er fantastisk at være en del af det, siger Christopher Juul-Jensen.

Den 30-årige arbejdsmand sørgede for, at Trentin ikke skulle bruge for mange kræfter, inden italieneren stak af i etapens slutfase.

Trentin holdt hele vejen til mål trods en jagtende Kasper Asgreen bag sig. Og nu er der lagt op til endnu en festlig aften i Mitchelton-Scott-lejren.

- Det bliver ikke kedeligt at vinde. Vi nyder det hver gang, og det er dejligt at få et glas rødvin. Men vi har også vist, at selv om vi vinder etaper, så er vi gode til at holde fokus til dagen efter.

- Det er gaven ved at køre på dette hold. Vi kan køre syret cykelløb, men vi kan også have det meget sjovt i mellemtiden, siger Christopher Juul-Jensen.

At den kuperede etape skulle blive præget af udbrud, stod klart allerede før starten.

- Man kunne se, at ryttere som Greg Van Avermaet og Thomas De Gendt stod forrest ved startstregen. Så er det bare med at mose sig frem og være klar til en aggressiv start, lyder det fra Christopher Juul-Jensen.

Foruden Matteo Trentin er holdets etapesejre gået til Daryl Impey og Simon Yates. Sidstnævnte har vundet to etaper.