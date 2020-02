Dansk Tour-rute er lagt med vind som omdrejningspunkt

Når verdens største cykelløb, Tour de France, i 2021 tager sin begyndelse på dansk grund, er der ikke mange bakker og bjerge at udsætte feltet for.

Det har ruteplanlæggerne i høj grad tænkt ind i etaperne, hvor store dele af ruterne skal køres tæt på kysterne, i håbet om at vinde kan skabe ravage i feltet.

- Jeg håber på virkelig meget vind - både modvind og gerne sidevind, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), som er formand for selskabet, der arrangører den danske Tour de France Grand Depart.

- Sidevind kan splitte feltet, og jeg håber, at når de skal hen over Storebæltsbroen, at vi får godt med sidevind.

Også Alex Pedersen, som er direktør for selskabet og hovedmanden bag ruteplanlægningen, håber på vind langs kysterne og over Storebælt, for det er det, ruten er designet til.

Skulle det ikke ske, mener han stadig, at de tre etaper kan blive en stor oplevelse for det danske cykelpublikum.

- Hvis der er vindstille, så er der oftest godt vejr. Så alt andet lige vil det være en god oplevelse, siger han.

- Men nu bor vi så langt mod nord, og vores land er så fladt, så det er meget, meget sjældent, at der er helt vindstille - selv i juli. Vi har lavet rammerne, og vi skal nok få tre fantastiske dage. Og så håber vi også, at vi får fantastisk cykelløb.

Det indledes med en 13 kilometer lang enkeltstart i København, 2. etape går fra Roskilde til Nyborg over Storebælt, mens sidste etape køres fra Vejle til Sønderborg, hvorfra Tour-feltet flyver til Frankrig til 4. etape.

Selv om der er lagt nogle af Danmarks mest kuperede terræner ind på ruten, så ligner det udpræget sprinteretaper.

Det bliver 24. gang, at Tour de France indledes uden for Frankrigs grænser, og Alex Pedersen og co. har forsøgt at hente masser af erfaring fra tidligere startbyer.

- Vi har været på studietur til både Düsseldorf, Utrecht og Bruxelles her i løbet af det sidste halve års tid, forklarer han.

- Så vi har været nede og snakke med dem, som har haft de tre seneste grand departs uden for Frankrig og fået en masse god erfaring. Det har været meget givtigt.