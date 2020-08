Dansk Tour-håb bøvler med varmen i fransk sensommer

Det skyldes ikke mindst, at han har det svært med den hede, der i denne tid ligger som en tung dyne over Sydfrankrig.

Han oplevede det senest i Critérium du Dauphiné, hvor han blev kørt alvorligt bagud af dansen af bjergspecialisterne.

- Jeg er ikke den bedste i 30 grader plus. Jeg tror også, at varmen er årsag til, at løbene har været så hårde, og der har været så store forskelle efter genstarten.

- Jeg prøver at bilde mig selv ind, at når vi kommer ind i september, og temperaturen falder lidt, så bliver forskellene mindre, siger Søren Kragh Andersen.

Sunweb har ikke nogen klassementrytter med til Frankrig, men satser udelukkende på at vinde etaper.

Her er Søren Kragh Andersen et stærkt kort sammen med belgieren Tiesj Benoot og schweiziske Marc Hirschi.

Men den usædvanlige sæson med den lange, ufrivillige pause hen over foråret og sommeren gør det svært at vurdere styrkeforholdene.

- Jeg har svært ved at forudse, hvor jeg står efter Dauphiné, hvor niveauet var superhøjt.

- Jeg har været rimelig træt efterfølgende, så jeg tager det lidt stille og roligt i den første uge.

- Så må jeg se, hvor jeg står, og sætte mål derefter. Min træning siger, at jeg er i god form, så jeg går efter at prøve at vinde noget, siger Søren Kragh Andersen.

I marts brillerede han ved at vinde enkeltstarten i Paris-Nice, inden coronapandemien forpurrede en fremragende sæsonstart.

- Jeg var træt af, at sæsonen blev afbrudt, for jeg var måske på mit bedste niveau nogensinde i foråret. Jeg synes dog stadig, at jeg er godt kørende.

- Det eneste er varmen, der gør det svært for mig, siger Søren Kragh Andersen.