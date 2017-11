Dansk Tour-flirt tager til i styrke

Men at dømme ud fra statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) og Tour-løbsdirektør Christian Prudhommes kommentarer efter endnu et møde mellem de to onsdag er der grund til optimisme.

- Vi har mødt hinanden ved flere lejligheder, og det er vel rimeligt at sige, at hvis ikke der var nogen mulighed overhovedet, så ville det ikke give mening at mødes med jævne mellemrum, siger Lars Løkke efter frokostmødet.

Også kronprins Frederik var med til frokosten, men han stillede ikke op til spørgsmål.

ASO, som arrangerer Touren, valgte tilbage i maj belgiske Bruxelles som startby til 2019-udgaven, så der går noget tid endnu, førend der bliver sat navn på startbyerne til 2020- og 2021-udgaverne.

Men Prudhomme lagde ikke skjul på, at han er begejstret for det danske bud.

- København er et eksempel for os, for I er 20-30 år foran os i forhold til hverdagscykling, siger Prudhomme.

- Og som jeg sagde efter Tour-præsentationen (ruten for 2018, red.) for en måned siden, så er det meget, meget vigtigt for os at styrke linket mellem hverdagscykling og topcykling.

- På den front er København måske verdens vigtigste by.

Prudhomme har ved flere lejligheder mødtes med både Lars Løkke, Københavns overborgmester Fransk Jensen (S) og flere andre aktører i det danske bud på tre Tour-etaper.

En enkeltstart i København, en etape fra Roskilde til Odense og afsluttende en tur fra Vejle til Sønderborg er ruten i det danske bud.

Især det faktum, at den danske regering er med i buddet, gør indtryk på ASO-chefen.

- Jeg tror, det er første gang i Tour de France-historien, at det er en hovedstad og et helt land, som står bag et bud, og det er selvfølgelig vigtigt for os, lyder det fra Prudhomme.

Direkte adspurgt, hvordan de danske chancer ser ud, glider han behændigt af, men hans mimik giver grund til optimisme.

- Vær tålmodige. Vi snakker sammen, og igen, det var en rigtig god frokost, siger Christian Prudhomme ledsaget af et skævt smil.

Lars Løkke sad i bil med Prudhomme under en Tour-etape i 2016, mens han i 2017 overværede en etape fra en bil sammen med den franske præsident Emmanuel Macron.

Derudover har Løkke, Prudhomme og kronprins Frederik også en gang tidligere mødtes.

- Det har været en god lejlighed til igen at forsøge at overbevise Christian Prudhomme om, at han skal vælge Danmark til en Grand Depart i 2020 eller 2021, siger Lars Løkke efter onsdagens møde.

- København er en fantastisk cykelby, og københavnerne kører dagligt på cykel svarende til 330 Tour de France-ruter, tilføjer statsministeren.

Budgettet i det danske Tour-bud lyder på 90 millioner kroner, mens man forventer at generere 112 millioner kroner i ren udenlandsk turismeomsætning.