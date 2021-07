Dansk OL-sølvvinder: Min mor render nok forvirret rundt

- Det er fantastisk, og jeg håber, at jeg sætter skub i det hele for det danske hold.

- Jeg håber, at jeg har sat startskuddet til, at vi vinder så mange medaljer til det her OL, at det bliver helt uhyggeligt, siger Jesper Hansen.

Det er tredje gang, at han er med til OL. For fem år siden i Rio endte han på en femteplads, og dengang mente selv, at han havde fortjent mere. Nu kom medaljen endelig.

- Jeg forestiller mig, at min mor render rundt i stuen og ikke aner, hvor hun er henne, og min far tænker: "hold nu kæft den knægt der", lyder det fra Jesper Hansen.

Den første danske medaljevinder i Tokyo missede 3 af 75 skud søndag, og det koster dyrt i sport, hvor man helst skal ramme plet hver gang for at holde sig med helt fremme. Med hans egne ord, var det ikke sjovt.

Hansen lod sig dog ikke gå på af modgangen, og da han stod op mandag morgen, troede han på sin medaljechance.

- Jeg vidste, at der var muligheder. Den sidste måned har været voldsom. Jeg har skudt rigtig godt og nedlagt alt, jeg har skudt efter, så jeg vidste, at jeg var, hvor jeg skulle være, siger Jesper Hansen.

Da den sidste del af den indledende skydning gik i gang tidligt på mandagen, ramte han samtlige 50 lerduer.

- Det gav jo så en omskydning, og så fik jeg den sidste plads i finalen, og så måtte jeg jo gøre noget, når jeg var nået dertil, siger han og gnægger lidt for sig selv.

Senere på mandagen bliver han fejret på det danske OL-hotel i Tokyo, men allerede tirsdag går turen hjem til Danmark.