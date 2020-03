Dansk OL-medaljefavorit: Sundhed kommer før egen vinding

Magtudfoldelsen i Berlin indikerede da også kraftigt, at den danske fartduo er storfavorit til at havne på podiet ved sommerens OL i Tokyo. Men da coronavirus kan flytte legene i et år, kan det have stor betydning for, om danskerne er så store favoritter, som de synes at være nu.

Det vil ærgre Michael Mørkøv, hvis OL bliver rykket, men der er også ting i livet, der er langt større og vigtigere end banecykling, pointerer han.

- Det vil være helt utrolig ærgerligt for os sportsligt, hvis OL bliver rykket. Vi har lige afsluttet det bedste bane-VM nogensinde, og det har selvfølgelig skruet vores medaljeforventninger op, at vi har kunnet gøre det fem måneder før et OL.

- I elitesport kan tingene ændre sig rigtig meget over tid, så med den gode form, vi er i, og de gode resultater, vi har vist, vil det selvfølgelig være super ærgerligt, hvis OL ikke bliver afholdt som planlagt.

- Men verden er i en større krise, hvor det ikke er vigtigt, om vi kommer til OL i topform eller ej, siger Michael Mørkøv.

Selv om der er fire måneder til OL, har han forståelse for, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i disse dage er under pres for at tage en beslutning.

- Kan det lade sig gøre at afholde OL under nogenlunde normale omstændigheder, og det forudsætter nok, at man kommer ud på den anden side af den her sundhedskrise inden for ikke særlig lang tid, så vil det da klart være at foretrække.

- Personligt har jeg set rigtig meget frem til OL i Tokyo i flere år. Jeg har både store drømme og mål, jeg håber at indfri ved OL. Men det er klart, at med den sundhedssituation, vi har i hele verden, er der vigtigere ting at fokusere på end en sportsbegivenhed, siger Mørkøv.

Tirsdag er der et telefonmøde mellem Japans premierminister, Shinzo Abe, og IOC's præsident, Thomas Bach, om OL i Tokyo. Det vides ikke, om der træffes en endelig beslutning på det møde.

Personligt har Michael Mørkøv ikke noget imod at vente på en OL-afklaring, mens andre atleter og nationale olympiske komitéer, eksempelvis Danmarks Idrætsforbund, har efterlyst en snarlig beslutning.

- Jeg har ikke noget imod, at arrangørerne venter med det, så længe det ikke er to eller fire uger før, at man får at vide, om man skal konkurrere eller ej. Jeg forestiller mig, at alle de atleter, der har OL i kikkerten, forbereder sig nu, ligesom de har gjort i det flere år.

- Det er selvfølgelig en frustrerende situation. Men det er det også for alle andre mennesker i Danmark. Uanset folks job eller funktion tror jeg, det er hårdt at være i en slags venteposition nu, siger Michael Mørkøv.