Dansk OL-håb har øjnene rettet mod Giro d'Italia

I maj deltager han efter planen i Giro d'Italia for sit nye hold, Qhubeka, og kører dermed sin anden grand tour i karrieren.

- Jeg satser og håber på, at jeg kan levere et eller andet. Jeg skal selvfølgelig først og fremmest køre for vores sprinter Giacomo Nizzolo og se, om jeg kan gøre en forskel for ham i finalerne.

- Men samtidig har jeg også fået at vide, at der er dage, hvor det kommer til at handle om udbrud. Der vil jeg selvfølgelig gerne se, om jeg kan tage mine chancer, siger han og understreger, at "meget kan nå at ske" inden maj.

Giro d'Italia køres fra 8. til 30. maj, og derefter fortsætter Norman på asfalten lidt endnu.

- Jeg kører fuldt landevejsprogram frem til midten af juni. Jeg tror lige, jeg når at få DM i enkeltstart med, og så begynder jeg at fokusere på banen.

- Jeg har en rimelig fastlagt sæsonplan fra nu af og frem til oktober, så der er god ro på oven i hovedet, siger Lasse Norman.

Sidste år vandt han guld i holdforfølgelsesløb og parløb ved VM i banecykling i Berlin.

De overlegne præstationer gjorde ham og de øvrige landsholdsdanskere til oplagte guldkandidater i de to discipliner ved OL fem måneder senere, men coronapandemien ødelagde i første omgang den plan.

Sommerlegene blev udskudt med et år, og i 2021 har historier om aflysning og konkurrencer uden tilskuere fra udlandet floreret. Historier, der vel at mærke ikke er bekræftet.

De forskellige forlydender bruger den 29-årige cykelrytter ikke meget krudt på.

- Alle nationer har fået lovning på, at OL bliver afholdt på den ene eller anden måde.

- Jeg har kørt OL to gange før, så jeg er egentlig rimelig okay med, om det bliver med eller uden tilskuere. Om det bliver med japanere eller alle mand.

- For mig handler det om konkurrencen, og der føler jeg, at vi som nation står godt lige nu til at være med, hvor det gælder, vurderer Lasse Norman.

OL's åbningsceremoni finder sted 23. juli. Legene slutter 8. august.