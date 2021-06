Dansk NHL-pioner skimter enden på eventyret

For første gang siden debuten i 2007 er Nielsen gået på sommerferie uden at vide, om der stadig er plads til ham i det skrappe selskab, når den nye sæson begynder.

Kontrakten med Detroit Red Wings løber frem til næste sommer, men den 37-årige dansker blev i sidste sæson kørt ud på et sidespor i den kriseramte klub, der forsøger at opbygge et slagkraftigt hold af yngre spillere.

- Jeg ved ikke, hvordan holdet kommer til at se ud næste år. Tanken lige nu er, at jeg tager derover i september for at gøre mit bedste, og det kan jo blive mit sidste år i NHL, siger Frans Nielsen.

Han blev dansk ishockeys første NHL-spiller, da han debuterede tilbage i 2007. Siden er en stribe andre danskere kommet og gået i den feterede liga, men Nielsen er bare blevet ved og ved. Sæson efter sæson.

Derfor vakte det opsigt, da Detroit Red Wings i foråret sendte ham ned i reservetruppen. Efter i årevis at have været indiskutabel stamspiller var Frans Nielsen kun på isen i 29 af holdets 56 kampe i sidste sæson.

- Det var en hård sæson. Men der kommer gode, unge spillere frem, og jeg var nok lidt forberedt på det. Så det kom ikke som noget chok, at jeg ikke skulle spille alle kampe.

- Jeg ved ikke, hvor mange år, jeg har tilbage som ishockeyspiller. Så jeg forsøgte at være positiv og have det sjovt. Det var egentlig okay, selv om jeg gerne ville have spillet noget mere, siger Frans Nielsen.

Det kan være til hans fordel, at NHL fra næste sæson bliver udvidet med endnu et hold, Seattle Kraken, som senere på sommeren skal plukke spillere fra de øvrige klubber.

Det giver flere arbejdspladser i ligaen og kan skabe huller på de enkelte hold. Derfor er Frans Nielsen heller ikke klar til at afskrive sine muligheder i ligaen efter sommerferien.

- Det er en lang sommer, og det er stadig for tidligt at sige, hvad der skal ske.

- Jeg ved godt, at det lakker mod enden derovre. Men det er NHL, så jeg siger jo ikke bare, at jeg ikke gider være der. Det er stadig drengedrømmen, jeg udlever, selv om jeg er blevet 37 år, siger Frans Nielsen.

Mens NHL-ambitionerne så rigeligt er blevet opfyldt gennem mere end 14 år, håber han, at han på falderebet kan nå at komme til vinter-OL med det danske landshold.

Klarer Danmark kvalifikationen i august, vil OL-turneringen i Beijing blive en glorværdig afslutning på en landsholdskarriere, der efterhånden har strakt sig over to årtier.

- OL er en kæmpe drøm. Og det er sidste chance for mig og nogle af de andre, siger Frans Nielsen.

Om karrieren slutter, når NHL-kontrakten udløber næste sommer, er uklart. Men det ligger fast, at han sammen med sin svenske hustru flytter til Malmø, hvor parret for nylig har købt hus.

- Vores søn skal starte i skole efter næste sæson. Jeg vil ikke rejse rundt til den tid, så han skal skifte skole hele tiden. Jeg tager næste sæson med, og så må vi se. Men der er højst to år tilbage af min karriere, siger Frans Nielsen.