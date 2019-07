Morten Andersen ses her i guldjakken, der symboliserer medlemskab i NFL's Hall of Fame.

Dansk NFL-legende bliver amerikansk statsborger

Den tidligere NFL-kicker Morten Andersen er blevet amerikansk statsborger.

Det skriver den 58-årige vestjyde på sin Twitter-profil.

- Jeg er meget beæret over at blive borger i det bedste land i verden, jeg er meget stolt over at være amerikaner, skriver Morten Andersen.

Han har da også tilbragt mere af sit liv i USA end i Danmark, og han er amerikansk gift.

Efter opvæksten i Struer rejste han i 1977 som teenager til USA på et udvekslingsophold, hvor han stiftede bekendtskab med amerikansk fodbold og imponerede så meget, at han blev tilbudt et legat til Michigan State University.

I 1982 indgik han en kontrakt med NFL-holdet New Orleans Saints, og siden fulgte en karriere på 25 år i NFL.

Han scorede 2544 point i NFL, og det var i en årrække nok til at have rekorden for flest point i ligaen. I oktober sidste år blev rekorden slået af kickeren Adam Vinatieri.

Som følge af sin flotte karriere, der dog aldrig medførte en Super Bowl-titel, blev Morten Andersen i 2017 optaget i NFL's ærefulde Hall of Fame.

I hjembyen Struer har han fået en passage opkaldt efter sig.