Dansk NFL-håb fornemmer fremgang før sæsonstart

- Jeg tror, jeg har udviklet mig fint. Der har selvfølgelig været nogle bump på vejen, nogle op- og nedture. Jeg synes, jeg er langt fremme, i forhold til da jeg kom hertil, siger Froholdt i NFL-podcasten "Det Ovale Kontor".

Allerede sidste år havde Froholdt en chance for at blive en del af holdet, der dengang talte quarterbackstjernen Tom Brady.

Det satte en skade i sidste træningskamp før sæsonstart en stopper for, og danskeren sad ude i hele 2019-sæsonen.

I dag føler han sig mere klar til at gribe chancen, hvis han bliver en del af den endelige trup.

- Jeg er en mere selvsikker spiller, men der er stadig rigtig, rigtig meget at arbejde på. Men jeg tror heller aldrig, jeg når til et punkt, hvor jeg siger: "Nu har jeg klaret det", uanset hvor lang tid der går, siger han.

- Men jeg synes, jeg har taget nogle fine skridt frem igennem denne offseason, og jeg prøver bare at lære af spillerne foran mig - se hvordan de træner og spiller. Det har hjulpet mig en del. Jeg er bedre nu, end jeg var, men der er stadig lang vej igen.

Det ventes, at Hjalte Froholdt vil blive brugt på de inderste pladser på den offensive linje. Her er hans rolle at blokere for løbespillet og beskytte quarterbacken.

Quarterbacken hedder ikke længere Tom Brady i New England Patriots. Efter den forgangne sæson forlod den nu 43-årige legende klubben efter 20 år.

Siden er Cam Newton blevet hentet til de seksfoldige Super Bowl-vindere, og selv om holdet endnu ikke har meddelt, hvem der bliver holdets startende quarterback, regnes han som favorit til jobbet.

Patriots åbner sæsonen hjemme mod Miami Dolphins 13. september. Med eller uden Froholdt.