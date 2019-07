Dansk Ineos-chef i uvejr: Der lå fem centimeter hagl

Arrangørerne havde intet andet valg end at stoppe 19. etape af Tour de France, da et uvejr over Alperne forårsagede et jordskred på ruten.

- Jeg sad lige midt i det, og jeg kunne godt forstå det. Det haglede helt vildt. Der var fem-seks centimeter hagl på vejen. Det kunne de ikke køre i.

- Efterfølgende så jeg billedet af jordskreddet, som de var ved at rydde af vejen med en bulldozer. Jeg tror ikke, de havde et valg, siger Carsten Jeppesen.

Han har stor erfaring i professionel cykling, men fredagens oplevelse er alligevel noget, han vil huske.

- Jeg tror, dette er mit 20. Tour de France, og jeg kan ikke huske noget lignende. Selvfølgelig har det været hagl og vind. Men jeg kan ikke huske, at de har aflyst eller neutraliseret før, siger Carsten Jeppesen.

Da aflysningen var blevet offentliggjort, måtte følgebilerne vente på aktørerne i nærheden af skibyen Val d'Isere.

Her fik den danske chef en flok Ineos-ryttere ind på bagsædet, og humøret var selvsagt højt, fordi Egan Bernal har overtaget den gule førertrøje.

- Det har de arbejdet hårdt for. Jeg havde blandt andet Jonathan Castroviejo i bilen, og det var ham, der åbnede ballet og lagde pres på. Det er selvfølgelig en stor dag for ham. Han er stolt, siger Carsten Jeppesen.

Han mener, at aflysningen faktisk var en ulempe for Bernal. I Jeppesens øjne var colombianeren så godt kørende, at han kunne have opbygget et langt større forspring.

Nu går han ind til lørdagens etape til Val Thorens med en buffer på 45 sekunder til Julian Alaphilippe.

- Man kan altid sige, at man gerne vil have mere. Der var ingen tvivl om, at han kunne have taget et minut mere op ad den sidste stigning og måske have afgjort Touren.

- Nu er der stadig spænding. Der kan stadig ske ting lørdag. Men både i går og i dag (fredag, red.) har han været suverænt den stærkeste af favoritterne, siger Carsten Jeppesen.