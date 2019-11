Dansk Hammarby-anfører forstår Zlatan-valg: Det er specielt

Onsdag kom nyheden så om, at Ibrahimovic har købt en fjerdedel af aktierne i Stockholm-klubben.

Den svenske klub Hammarby IF har fået stor opmærksomhed de seneste dage, siden superstjernen Zlatan Ibrahimovic tirsdag publicerede et kryptisk opslag med en Hammarby-spillertrøje på sin Instagram-profil.

Det har været nogle specielle dage, fortæller Hammarbys danske anfører, Jeppe Andersen.

- Alle så opslaget på Instagram, og tankerne gik. "Hvad fanden! Kommer han til Hammarby for at spille fodbold, og skal man nu til at spille fodbold med Zlatan?"

- Dagen efter fik vi så ligesom alle andre at vide, at han havde købt sig ind i klubben. Det er selvfølgelig en stor ting og meget specielt, at han ejer en del af Hammarby nu, siger Jeppe Andersen.

Han er spændt på mødet med ikonet, der udadtil er kendt for sin frembrusende facon.

- Man ved, hvordan han er i medierne, men man har ingen idé om, hvordan han er som person. Men jeg kunne forestille mig, at han er meget anderledes end i medierne, siger den 26-årige Andersen.

Ibrahimovic er kommet i strid modvind i Malmø, hvor man betragtede ham som byens søn. Det var her, han fik sin fodboldopvækst, og i oktober blev der endda rejst en statue af ham foran Malmö FF's stadion.

Nu ønsker mange af klubbens fans, at statuen bliver fjernet, fordi Ibrahimovic har valgt at investere i en konkurrent.

Jeppe Andersen kan dog godt følge Ibrahimovics incitament for at skyde penge i Hammarby og ikke Malmö FF.

- Klubben er virkelig på vej frem, så jeg synes, at det er godt set af ham.

- Jeg ved godt, han har rødder i Malmø, men skulle jeg investere i en svensk klub, ville jeg helt sikkert vælge Hammarby, fordi den er på vej frem og i rivende udvikling sportsligt og i sit setup, argumenterer Jeppe Andersen.

Han forstår også godt Ibrahimovics ambition om at gøre Hammarby til Skandinaviens største klub.

- Det er en gyldig udmelding at komme med, indleder Andersen.

- Hammarby har kun vundet et mesterskab i historien, men i de seneste to år har der været stor fremgang og udvikling med først en fjerdeplads og senest en tredjeplads, hvor vi lige så godt kunne have taget det hele, siger Jeppe Andersen.

Stockholm-rivalen Djurgården blev mester på sidste spilledag med 66 point, mens Malmö FF og Hammarby fulgte lige efter med hver 65 point.