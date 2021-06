Dansk EM-triumf fik NHL-stjerner til at gå amok i jubel

Ishockeylandsholdet er i disse dage samlet til den første træningslejr forud for OL-kvalifikationen i sensommeren.

- Vi var allesammen helt oppe at køre. Der blev jublet højt. Det var helt vildt. Sikke en klassekamp, siger NHL-stjernen Nikolaj Ehlers.

Han er i dag højt betalt ishockeyspiller, men i sine ungdomsår spillede han fodbold på et ret seriøst niveau i Schweiz, hvor han voksede op, mens hans far, Heinz Ehlers, var ishockeytræner i alpelandet.

- Jeg blev udtaget til et unionshold i Schweiz, så jeg var helt okay til det, siger Nikolaj Ehlers, der stadig følger intenst med i sporten.

- Vi er nogle stykker på landsholdet, der er fodboldfans. Især Jesper Jensen Aabo gik helt amok. Men sådan er det jo, når man er fra Danmark, og der er EM på hjemmebane.

- Det er fedt at følge med i, og det, de har leveret indtil nu, har været vildt, siger Nikolaj Ehlers.

Også NHL-veteranen Frans Nielsen hører til ishockeylandsholdets fodboldfans.

Når fodboldsæsonen er i gang, bliver fjernsynet tændt i Detroit hver lørdag og søndag morgen, så han kan se Premier League-kampe til morgenmaden.

- Jeg har altid fulgt Premier League og landsholdet tæt. Det var fedt at se holdet i går (mandag, red.). Spillerne er virkelig rykket sammen som et hold, selv om det selvfølgelig er sket under voldsomme omstændigheder.

- Jeg er ikke ekspert, men når man spiller på den måde, kan man slå alle. De arbejder så hårdt for hinanden og er svære at skabe chancer imod. Jeg tror, de kan nå langt i denne turnering, siger Frans Nielsen.

Også han udpeger Jesper Jensen Aabo som den mest fanatiske landsholdsfan på ishockeylandsholdet. Og den titel tager kaptajnen fra VM i Riga gerne på sig.

- Ja, er du sindssyg mand. Det var så fedt, siger Aabo.

- Jeg havde egentlig billet til kampen, men jeg skulle jo være her i træningslejren. Jeg var til gengæld i Parken, da de spillede mod Belgien. Det var helt magisk, siger han.

Det er ikke kun interessen for fodbold, der får Aabo til at leve sig særligt ind i de danske EM-kampe.

Han har et tæt forhold til EM-spilleren Daniel Wass, der er gift med Aabos søster.

- Han er min svoger, og vi er gode venner. Det er sjovt at være så tæt på. Vi skriver sammen hver dag under EM. Ikke så meget om fodbold, mere om hvordan det går. Jeg ved, hvor meget det betyder for ham at gå videre, siger Jesper Jensen Aabo.

Han var iført noget af fodboldlandsholdets tøj, da han sammen med ishockeykollegerne overværede kampen på holdets hotel i Lyngby.

- Vi kunne mærke suset ud gennem tv-skærmen, og vi kan jo alle relatere til de her store sportsevents i Danmark.

- Det mindede os lidt om vores eget VM på hjemmebane i 2018. Det er vildt, hvad man kan, når man har tilskuerne i ryggen, siger Jesper Jensen Aabo.