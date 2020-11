Dansk EM-redning spreder lettelse og jubel i EHF

Den danske regering kom efter en uges tøven med den endelige godkendelse af, at kvindernes håndbold-EM i december kan finde sted på dansk grund, efter at Norge trak sig som medvært grundet coronapandemien.

- De sidste fire dage har været ekstremt udfordrende - og det oven i en i forvejen udfordrende tid, siger EHF-præsident Michael Wiederer ifølge DHF's hjemmeside.

- Jeg har ikke ord for, hvor taknemmelig jeg er over den fleksibilitet og den store indsats, som Dansk Håndbold Forbund med Per Bertelsen og Morten Stig Christensen i spidsen har ydet for at få det her til at lykkes.

- Særligt med tanke på at det med en utrolig kort tidsramme er lykkedes dem at stable et corona-sikkert miljø på benene i Kolding.

Som alle andre sportsgrene er håndbolden hårdt ramt under coronapandemien, og Wiederer lægger ikke skjul på, hvor vigtig EM-slutrunden er for sporten.

- Kvindernes EM er den vigtigste platform til at markedsføre kvindehåndbold i Europa, og nu kan vi heldigvis se frem til, at de 16 bedste hold i Europa til december indtager gulvet i arenaerne i Herning og Kolding, siger han.

Hos DHF er formand Per Bertelsen og lettet over at kunne give hele sporten en tiltrængt hjælpende hånd i en svær tid.

- Det er enormt vigtigt både økonomisk og sportsligt for håndbolden, lyder det fra DHF-formanden til forbundets hjemmeside.

- Derfor er vi bare så glade for, at vi i Danmark, i den tid vi lever i, kan løse den her situation på forsvarlig vis og med alle de forbehold, det kræves i forhold til coronaen.

Med hele slutrunden samlet i Danmark betyder det, at to af grupperne afvikles i Herning - blandt andet Danmarks, mens de to andre spilles i Kolding.

Herning og Kolding er værter for hver en mellemrunde efterfølgende, mens finaleweekenden afvikles i Herning.

- Vi byder altid gerne gæster velkommen her i Herning Kommune, så vi er glade for, at finaleweekenden nu rykker til Boxen, lyder det fra Hernings borgmester, Lars Krarup (V).

- Vi ser frem til at være vært for endnu et internationalt håndboldmesterskab, og vi sætter pris på Dansk Håndbold Forbunds store engagement for at få enderne til at mødes.