Håndbold-EM for kvinder er reddet, og Louise Burgaard (billedet) og holdkammeraterne kan se frem til at møde Slovenien, Montenegro og Frankrig i det indledende gruppespil i Herning.

Dansk EM-redning giver håndbolden ny luft

Efter en uge på pinebænken kunne der drages et lettelsens suk i både DHF og EHF. Den danske regering har sagt god for et samlet EM i Herning og Kolding.

Håndboldeuropa har holdt vejret i en uge. Coronapandemien fik 16. november Norge til at trække sig som medvært for kvindernes EM, og pludselig hang hele slutrunden på Danmark. Og i en tynd tråd.

