Dansk EM-lejr er træt af andre nationers coronasløseri

En større skandale ved EM i kvindehåndbold var under opsejling, da Ruslands spanske landstræner, Ambros Martín, efter russernes kamp lørdag brød de strikse coronasikkerhedsprotokoller for rullende kamera.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), som er arrangør af EM, valgte mandag at give den russiske delegation en advarsel for forseelsen.

Men i meddelelsen fra EHF fremgik det, at ikke kun Rusland havde taget for let på coronaprotokollerne. Fire andre lande - Tjekkiet, Serbien, Kroatien og Spanien - fik også en advarsel for ikke at efterleve restriktionerne.

Den nyhed falder ikke i god jord i den danske EM-lejr.

- Det er super ærgerligt, at der er nogen, som gør det. Vi gør det ikke. Så meget kan jeg sige. Og jeg håber bare, at det stopper, så vi kan få lov til at spille turneringen færdig, lyder det fra målvogter Sandra Toft.

Landstræner Jesper Jensen er heller ikke imponeret over de pågældende nationers ageren.

- Det er selvfølgelig træls, fordi vi i eksempelvis Danmark er enormt dygtige til at efterleve reglerne, og vi er meget, meget restriktive. Vi gør virkelig alt og også mere end nødvendigt, siger han.

Det er dog ikke ham selv og Danmark, han har mest ondt af i den henseende. De fem nationers sløsede omgang med protokollerne har ikke ramt Danmark, men især et andet land er blevet ramt.

- Hvis Ambros Martín var blevet smidt ud, så synes jeg, det havde været en hård dom, mener Jesper Jensen.

- Jeg synes, det er lidt en anden sag med Holland og Serbien. Jeg synes jo, at Holland bliver straffet for, at Serbien ikke har styr på deres ting.

Coronasmitte på Serbiens landshold betød, at kampen mod Holland blev udskudt med en dag, og at begge hold måtte spille to kampe på et døgn.

Serbien vandt kampen mod Holland, og efterfølgende tabte begge hold deres respektive kampe dagen efter. Dermed har de hollandske verdensmestre næsten allerede udspillet sine chancer ved EM.

De fem nationer, som har fået en advarsel, har samtidig fået indskærpet, at det er første og eneste advarsel. Endnu en forseelse vil sende de implicerede personer ud af EM.