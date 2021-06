Dansk EM-fest er skrumpet under pandemien

Det er i hvert fald målet, forklarer DBU's fankoordinator, Anders Hagen.

- Vi sad og tænkte: Hvad kan lade sig gøre inden for restriktionerne? Man må prøve at tænke kreativt. Alt, hvad der emmer af fodbold, er noget, hvor man skal samles, te sig åndssvagt og kramme. Det er ikke ligefrem noget, der rimer på situationen lige nu, siger han.

Restriktionerne i Danmark lempes løbende i takt med årstiden og vaccineudrulningen i Danmark.

Men mange af de arrangementer, som oprindeligt var planlagt i København og andre danske byer, kan ikke afvikles i den nuværende situation.

Derfor er festen rykket ud i mindre fællesskaber.

- Oprindeligt var der noget, der hed den rødhvide fest. Det var fanzoner i hele Danmark med storskærme og gang i den. Det kunne vi så ikke, så som et plaster på såret har breddeklubberne i Danmark fået lov til at vise kampene i deres klubhuse.

- Så sender DBU merchandise og ting til at udsmykke de små steder med, siger Anders Hagen.

Det tilbud har mere end 500 klubber takket ja til.

Desuden har biografer landet over den seneste tid inviteret danskerne ind til at overvære kampene i fællesskab, og her hjælper DBU med at arrangere.

Mange forbinder nok de fælles fodboldoplevelser med store forsamlinger på Rådhuspladsen i København, men det bliver der ikke noget af i år.

Arrangørerne havde tænkt sig at samle i omegnen af 15.000 tilskuere på pladsen, men forsamlingsloftet under pandemien har forpurret den plan.

En stor fanmarch fra Kongens Nytorv til Parken er også aflyst. Og inde på stadion har afstanden mellem de danske fans tvunget arrangørerne til at tænke i en ny form for tifo og udsmykning blandt tilskuerne.

- Det er noget med flag, kan jeg afsløre, siger fankoordinatoren.

Et stort fanområde på Ofelia Plads i København har på trods af coronaens udfordringer bevaret de fleste af de oprindeligt planlagte initiativer.

Der vil stadig være fodboldkampe mellem kendte danskere, politikere og sportsstjerner, foredrag fra tidligere fodboldspillere og en lang række andre aktiviteter.

Det vil også være muligt at se samtlige kampe både her og ved Øksnehallen.

Men også her er kapaciteten en brøkdel af den oprindelige. Hvor Ofelia Plads kunne have op til 10.000-11.000 mennesker, må der nu kun være 3125 ad gangen, og frem til mandag må kun 500 personer overvære kampene på storskærm. Herefter må 1000 se opgørene.

Ved Øksnehallen kan 1200 fans se med fordelt på tre sektioner.

- Vi har måttet aflyse nogle ting, men kronjuvelen i værtskabet - Ofelia Plads - består. Jeg vil tro, at 95 procent af programmet er intakt her, siger Ulrich Ammundsen, der er host city manager for organisationen bag EM i København.