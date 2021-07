Dansk EM-eventyr slutter på Wembley

Mikkel Damsgaard bragte Danmark foran på et forrygende frisparksmål efter en halv time, men England udlignede inden pausen, da en prisgivet Simon Kjær sendte bolden i eget net.

I det 104. minut fulgte Harry Kane selv op på det straffespark, som han havde brændt på Kasper Schmeichel og blev matchvinder.

Meget sigende for kampbilledet var Schmeichel i særklasse Danmarks bedste spiller på en dag, hvor England trods alt var det bedste af to stærke hold.

- Det var en kæmpe præstation af Kasper Schmeichel. Desværre var det ikke nok, men han gjorde i hvert fald sit, siger Kasper Hjulmand.

Efter slutfløjt var skuffelsen tydeligt malet i ansigterne på de danske spillere. Samtidig var de rasende over måden, som semifinalen blev tabt på.

Det straffespark, der førte til det afgørende 2-1-mål, skulle aldrig være dømt af to årsager, mener danskerne.

Kontakten mellem Raheem Sterling og Joakim Mæhle var minimal. Og kort inden var der to bolde på banen samtidig, og de var så tæt på hinanden, at dommeren ifølge lovbogen burde have stoppet spillet.

- Det var en kæmpe dommerfejl. Skuffelsen er endnu større, når det er dommeren, der afgør kampen, siger Daniel Wass, mens mange holdkammerater og landstræneren gentog samme budskab.

Den nervepirrende semifinale på Wembley blev enden på en emotionel EM-slutrunde, der har været med til at forene hele den danske befolkning.

EM startede med den traumatiske gruppekamp mod Finland i Parken, hvor Christian Eriksen fik hjertestop og måtte genoplives.

Siden fulgte trodsreaktionen fra både de danske spillere og fans, og symbiosen mellem de to parter løftede spillet på banen og opbakningen på tribunen.

Samtidig er landsholdets sejre over Rusland, Wales og Tjekkiet blevet fejret i stor stil på gader og stræder i hele landet, for selv coronarestriktioner må bukke under for national fodboldeufori.

Hvad end Danmark har spillet i København, Amsterdam eller i det østligste af Europa i Baku, har de danske roligans været i overtal målt på antal og volume.

På det parameter var danskerne dog overmatchet onsdag aften i London. Størstedelen af de op mod 60.000 tilskuere på Wembley brølede englænderne frem til sejren.

På grund af de britiske indrejserestriktioner var de næsten 8000 billetter allokeret til dansk fans gået til danskere bosiddende i Storbritannien. I lighed med spillerne på banen kæmpede de tappert på tribunen, men tabte også det slag.

- Når man spiller på hjemmebane, kan det have indflydelse på kampen, og det var måske også en af de ting, der gjorde, at vi ikke vandt i dag. Og her snakker jeg ikke om spillet, men jeg skal passe på med, hvad jeg siger, lyder det fra Martin Braithwaite med en knap så camoufleret henvisning til kampens dommer.

Når landsholdsspillerne og landsholdsstaben lige har fordøjet nederlaget, vil de formentlig se tilbage på slutrunden med stolthed og en styrket tro på, at der venter flere store landsholdsøjeblikke fremover.

- Lige nu gør det bare allermest ondt, men jeg tror, stoltheden vil komme i løbet af de næste par dage. Vi efterlod alt på banen. Det har været kendetegnende for os gennem hele turneringen, siger Jannik Vestergaard.

De næste store landsholdsøjeblikke kan komme ved næste års allerede udskældte VM-slutrunde i Qatar, som landsholdet allerede er godt på vej mod at indløse billet til.

- Vi er ærgerlige over, at vi ikke kom i EM-finalen, men jeg kan sige med sikkerhed, at vi kommer til at angribe igen. Fremtiden er fyldt med håb og tro, for de her gutter er outstanding. Hele landet kan være stolte af de her spillere.

- Vi har fået blod på tanden. Nogle hold skal have et tilløb til at nå langt. Det har vi også set med England, der også nåede semifinalen sidst (ved VM i 2018, red.), siger Kasper Hjulmand.

Landsholdets næste kamp er i VM-kvalifikationen hjemme mod Skotland 1. september.