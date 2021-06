Dansk EM-arrangør gør status: Uefa har rost os

Sportsligt har der ikke været en finger at sætte på de fire EM-kampe i Parken i København, og selve værtskabet har også fået ros.

Det siger Lene Kryger, der er direktør i organisationen bag EM-kampene i København.

- Vi har kun hørt gode ting. Uefa var meget imponeret. Deres generalsekretær var her til sidste kamp sammen med deres øverste "operation and venue"-direktør. De var virkelig tilfredse og glade for samarbejdet.

- Vi er bare gode til at være værter for store arrangementer i Danmark. Det er samme feedback, vi får fra de internationale forbund hver gang, uanset om det er en lille sport eller et EM i fodbold, siger hun.

Hun fortæller, at det praktiske, som organisationen har været en del af, har kørt "snorlige". Også selv om en politisk beslutning om at øge kapaciteten fra 15.900 til 25.000 tilskuere kort før slutrunden gav visse udfordringer.

De mange ekstra billetter og det skrottede afstandskrav betød, at mange ikke som udgangspunkt sad ved siden af dem, de havde forestillet sig at dele oplevelsen med.

- Folk har skullet bytte pladser, fordi hver anden har været en fremmed. Vi var meget spændte på, om det ville forsinke kampene.

- Men man lagde slet ikke mærke til det. Det handler også om, at danskerne tager ansvar. Det fungerede også fint med kroaterne. Folk stimler bare sammen, siger hun.

To af fansene fra Kroatien overholdt til gengæld ikke reglerne og løb helt ind på banen efter målet til 3-3 i dommerens tillægstid.

Der stod de og jublede i nogle sekunder, før de ved egen kraft forlod banen og hoppede tilbage på tribunen. Det kan man godt se som et lille minus i håndteringen, erkender direktøren.

- Vi havde fået efterretninger om, at det ville ske. Men det var ikke til at vide, hvor det kom fra, eller hvornår de ville gøre det. Politiet stod klar til at løbe ind for at anholde dem, men fordi de selv nåede at vende om, inden de kom længere, valgte Uefa først at tage fat i dem efterfølgende, siger Lene Kryger.

Og så er der Christian Eriksen-episoden.

Et effektivt beredskab var med til at genoplive den danske landsholdsspiller og fragte ham sikkert på hospitalet, da han kollapsede og fik hjertestop i Parken.

Men mens det bag kulissen - uden inddragelse af den danske EM-organisation - blev diskuteret, hvorvidt kampen skulle fortsætte, sad tilskuerne tilbage i uvished om Eriksens helbred og kampens afvikling.

- Der gik lang tid, før kampen startede igen, og der gik lang tid, før man kunne give ordentlig besked om hans tilstand. Men når man sidder heroppe, har man ikke noget begreb om, at der er gået så lang tid, fordi man prøver at få den bekræftelse fra sygehuset om hans tilstand.

- Vi ville være 100 procent sikre, inden vi meldte noget ud. Det var også derfor, det tog så lang tid, siger hun.

Kampen mod Finland blev sat i gang igen efter knap to timers pause. Danmark tabte 0-1, og det blev også til et nederlag på 1-2 til Belgien, før danskerne i sidste gruppekamp besejrede Rusland 4-1.

Mandag aften slog Spanien så Kroatien ud med en sejr på 5-3 i den danske hovedstad.

Selv om der ikke er flere kampe på dansk jord, er det københavnske EM-værtskab ikke helt slut endnu. Fanzonen på Ofelia Plads og storskærmsarrangementerne ved Øksnehallen fortsætter under resten af slutrunden.