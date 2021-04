Dansk Charlton-ejer køber sig ind i Odense Bulldogs

I en pressemeddelelse skriver Odense, at den danske rigmand Thomas Sandgaard bliver en del af anpartskredsen med en "større kapitalindsprøjtning" uden at komme beløbet nærmere eller andelen nærmere.

Pengene giver klubben nye muligheder.

- Ud over Thomas Sandgaards investering har der desuden været markant opbakning blandt lokale interessenter omkring Odense Bulldogs, der også har valgt at investere i klubben, skriver Odense Bulldogs.

Sandgaard, der både er dansk og amerikansk statsborger, ejer også den engelske fodboldklub Charlton.

Milliardæren er oprindeligt fra Fyn og boede de første 20 år af sit liv i Ringe og Odense.

Investeringen betyder ifølge ishockeyklubben, at hullet i egenkapitalen er blevet lappet.

Derfor har klubben nu økonomiske muskler til at opruste på det sportslige, organisatoriske og kommercielle område.

- Med kapitaltilførslen får vi ikke blot udlignet den negative egenkapital, men bliver også "herre i eget hus", hvilket giver anledning til at vækste forretningen. Det giver os mulighed for at hæve spillerbudgettet og skabe et stærkere produkt på isen, siger bestyrelsesformand Thomas Hertz Andersen i meddelelsen.

Odense Bulldogs sluttede sidst i Metal Ligaens grundspil i indeværende sæson og missede som det eneste hold slutspillet.