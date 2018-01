Dansk Atletik Forbund hyrer chef med Team Danmark-fortid

Bo Overgaard har i en periode på otte år været konsulent i Team Danmark, og DAF-formand Karsten Munkvad ser ansættelsen som et vigtigt skridt i jagten på at nå målene i strategiplanen for de kommende fire år.

- Dansk atletik har de seneste år præsteret fornemt internationalt blandt andet med medalje til EM og OL - og der er mange talenter på vej.

- En styrkelse af den sportslige ledelse vil muliggøre et øget samarbejde om de enkelte atleter og dermed sandsynliggøre, at endnu flere kommer igennem til finalerne ved EM, VM og OL, siger formanden.

Bo Overgaard ser et stort potentiale i eliteatletikken og ser frem til samarbejdet med Team Danmark. Han mener, at man skal være dygtig til at samarbejde om talentudviklingen.

- Det betyder også, at vi kontinuerligt skal arbejde for, at vore topatleter er konkurrencedygtige på internationalt niveau.

- Det kræver kvalitet i træningen og ikke mindst et træningsmiljø, som er præget af engagement, åbenhed og nysgerrighed, siger Overgaard.