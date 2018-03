Dansende norsk målmand stråler i GOG-sejr i topkamp

Torsdag aften vandt fynboerne topkampen over TTH Holstebro med 28-23, og dermed er GOG et enkelt point efter topholdet Skjern inden grundspillets sidste fire kampe.

GOG ligner et hold, der har udsigt til at tage to point med over i 888 Ligaens slutspil.

Førstepladsen i grundspillet er vigtig, fordi den giver adgang til næste sæsons Champions League.

Vigtigt er det også for GOG, at afstanden ned til Bjerringbro-Silkeborg nu er fire point. En plads i top-2 giver to point med over i slutspilsgrupperne, mens placeringerne nummer tre og fire får et point med over.

TTH Holstebro kan stadigvæk gøre sig forhåbninger om at slutte blandt de fire øverste, men ligaens aktuelle nummer fire kan blive overhalet af Aalborg Håndbold, når nordjyderne har afviklet sin kamp i 22. spillerunde.

En velspillende Ole Erevik i GOG-målet var en stor del af forklaringen på, at hjemmepublikum i Gudme kunne fejre en sejr. Nordmanden havde en redningsprocent på 45.

- Jeg håber, at jeg kan få arme og ben på så mange bolde som muligt. I dag var det fornuftigt, og flere af mine redninger kom, da det skulle afgøres. Det var fedt, siger Ole Erevik til TV2 Sport.

Han kronede en flot indsats med at score kampens sidste mål, hvilket også medførte en hjemmelavet jubeldans.

- Den kan jeg ikke gengive. Jeg ved ikke en gang, hvad jeg lavede, griner Erevik.

TTH lugtede ellers point, da holdet ramte en god periode i anden halvleg, hvor man kæmpede sig tilbage fra 12-17 til 18-18.

Det viste sig at være forgæves.

Erevik fandt igen redningerne frem, og GOG trak fra med fem scoringer i træk.

Svigtende angrebsspil gav TTH muligheden for at udligne, men da der var mest brug for det, viste Ole Erevik mere storspil og pillede glansen af gæsterne, som undervejs også brændte fire straffekast.

En anden GOG-profil var det 20-årige fløjtalent Emil Jakobsen, som scorede seks gange på seks forsøg.

Tidligere torsdag aften vandt rækkens bundhold, TM Tønder, lokalbraget mod Sønderjyske 28-23.

Dermed rykkede Tønder to point tættere på formsvage HC Midtjylland, så der nu kun er tre point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Tønder har ydermere spillet en kamp færre end midtjyderne. Kun rækkens dårligste hold rykker direkte ud.