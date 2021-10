Dansen om den varme Qatar-kartoffel

Det er en varm kartoffel, ingen vil tage stilling til. Dansk fodbold skyder spørgsmålet om boykot over til politikerne, som debatterer emnet uden at komme nogen vegne.

Det har aldrig været tæt på at ende med boykot, men måske kan mindre gøre det.

Det mener Jens Sejer Andersen, der er international chef i Play the Game, som er en organisation, som arbejder for demokrati og gennemsigtighed i sport.

Han så onsdag en åbning for en mere bæredygtig strategi over for tvivlsomme værtskaber i kontroversielle lande med mangel på menneskerettigheder som Qatar.

- Det er utroligt opmuntrende, at kulturministeren og et bredt flertal i Folketinget anerkender behovet for at tage et strategisk blik på debatten om sport og menneskerettigheder.

- Alle anerkender, at det er svært. Men alle udtrykker også en vilje til at tage fat på det, selv om det er svært, siger Jens Sejer Andersen.

Han henviser til onsdagens samråd om sagen, hvor kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) lagde op til, at idrætsorganisationerne skal føre pennen, når det gælder en ny idrætsstrategi.

Regeringen vil gerne bidrage, hvor den kan, og tage en diskussion om eksempelvis deltagelse i slutrunder i kontroversielle lande på politisk niveau.

- Vi er nødt til at tage denne debat, hver gang et tvivlsomt land får tildelt en slutrunde, ellers bliver prisen ikke dyr nok. Det skal have en omkostning at prøve at "sportwashe" (dække over problematikker, red.) sit regime, ved at vi politisk drøfter det, når det sker.

- Men det skal jo ikke være med vores landshold eller andre atleter som gidsler. Selvfølgelig skal de til VM, og så må vi andre føre udenrigspolitikken, og det skal vi så til gengæld nok gøre, siger ministeren.

Det vækker glæde hos Jens Sejer Andersen, der ser en fælles EU-linje som en brugbar løsning.

- I den internationale idræts hovedkvarterer er der stor følsomhed over for hvad, der foregår i EU og Europarådet.

- Så hvis den danske regering har held til at påvirke EU-beslutninger, får danske idrætsledere også lettere ved at påvirke de store forbund til at træffe mere demokratiske og gennemsigtige beslutninger og vise større respekt for menneskerettighederne, siger han.

Ud over fodbold-VM i Qatar afholdes også vinter-OL i Beijing i 2022, og det kan der nok ikke ændres på, uanset hvor højt der råbes.

Derfor handler det mere om at forhindre dårlige valg af værtslande i fremtiden.

- Vi ved fra andre vanskelige idrætspolitiske udfordringer, at strategier og samarbejde virker.

- Det har vist sig i blandt andet kampen mod doping og matchfixing og også i indsatsen for at trække flere store begivenheder til Danmark.

- Jeg ser meget positivt på det. Det vigtige er sådan set ikke, at vi får løst alle udfordringer omkring Qatar og Beijing. De beslutninger kan der ikke pilles ved, vurderer Jens Sejer Andersen.

Lykkerusen ovenpå det danske fodboldlandsholds vellykkede kvalifikation til VM i Qatar fik en brat afbrydelse dagen derpå for landstræner Kasper Hjulmand.

På et pressemøde i Brøndby skulle Hjulmand svare på en lang række spørgsmål om at deltage ved VM i Qatar.

Først og fremmest vil han gerne beskytte spillerne, som ikke bør være dem, der skal tage stilling til en eventuel boykot.

- De aktive spillere skal ikke tages som gidsler. Det mener jeg, man gør, hvis folk står og råber og skriger, at de burde boykotte VM og tage stilling. Det er ikke spillernes ansvar i min verden, siger Hjulmand.