Danny Ings lobber eksklubben Liverpool i knæ

Det var tredje kamp i træk, at Liverpool gik fra banen i ligaen uden en sejr, og det var en tidligere Liverpool-spiller, som mandag aften blev bødlen.

Danny Ings blev således opgørets eneste målscorer, da han allerede i kampens andet minut gjorde det onde ved eksklubben.

Efter et frispark dumpede bolden ned ved Ings, der elegant lobbede den over Alisson Becker i Liverpool-målet.

Ings var på kontrakt i Liverpool fra 2015 til 2019, og formentlig af respekt for sin tidligere arbejdsgiver valgte han ikke at gøre et stort nummer ud af sin målfejring.

Southampton var uden den skadede danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard, men det lykkedes alligevel at holde Liverpools potente offensiv fra at score.

Der var ellers muligheder for Liverpool, men hverken Mohamed Salah eller Sadio Mané havde den nødvendige skarphed, da det var påkrævet.

Liverpool beholder førstepladsen med sine 33 point, men Manchester United har samme pointantal og spillet en kamp færre.

Southampton rykker som følge af sejren op på ligaens sjetteplads med 29 point.