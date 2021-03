Danmarks største cykelløb slutter med en enkeltstart

2021-udgaven af Danmarks største cykelløb bliver ganske vist afsluttet på Frederiksberg, men i år sætter en enkeltstart på 10,8 kilometer for første gang punktum for rundturen.

Det oplyser arrangørerne på en rutepræsentation onsdag eftermiddag.

- Vi kunne godt tænke os at bibeholde spændingen om det samlede resultat indtil sidste sekund, forklarer løbets projektchef, Frank Hyldgaard, over for Ritzau.

- Selvfølgelig er der altid spænding om resultatet på den enkelte etape, men nu kan vi krydre det med, at der både køres om etapesejren og det samlede klassement.

PostNord Danmark Rundt køres fra 10. til 14. august.

Før finalen på Frederiksberg skal rytterne ud på 769 kilometer fordelt på fire etaper på de danske landeveje. Etaperne har mål i Esbjerg, Sønderborg, Vejle og Kalundborg.

PostNord Danmark Rundt gør comeback, efter at arrangørerne sidste år valgte at aflyse det på grund af sundhedssituationen og landets coronarestriktioner. Alle målbyerne er gengangere fra den rute, der blev præsenteret for løbet i 2020.

Den seneste vinder af løbet var Niklas Larsen, som i 2019 kørte for det danske hold ColoQuick og i dag er på kontrakt hos norske Uno-X.