Danmarks nye tenniskomet er Wozniackis kontrast

Torsdag klokken 11 møder hun så Danielle Collins fra USA i anden runde.

Med en offensiv og aggressiv stil, der kastede 48 vinderslag af sig, nedlagde Tauson tirsdag verdens nummer 25, Jennifer Brady, der tidligere i september var i US Open-semifinalen, og Tauson fik den internationale tennisverden til at måbe.

New York Times' tenniskorrespondent Christopher Clarey tøvede ikke med at kalde det den bedste kvindekamp overhovedet i første runde, og han bragte sammenligningen op med Wozniacki, der var kendt for sin defensive spillestil.

- Interessant hvor lidt Tauson minder om Wozniacki. Tohåndsbaghånden ned langs linjen ser bekendt ud, men ellers spiller teenageren med meget mere kraft og har en stopbold, der kan gøre skade på mange, skrev Clarey på Twitter.

The Guardian-journalisten Tumaini Carayol bemærkede også kontraster.

- Efter 13 år hvor Caroline Wozniacki begik nul fejl, hadede grus og kæmpede med sin forhånd, er det næste danske talent selvfølgelig en aggressiv baglinjespiller med en stor forhånd, der bryder igennem på grus.

For Tauson er det ikke nyt at blive sammenlignet med den tidligere verdensetter.

- Danmark er sådan et lille tennisland, og selvfølgelig var hun min største rollemodel, da jeg voksede op. Hun nåede til tops, og det fik mig til at tro på, at jeg også kan klare det.

- Vi bliver ofte sammenlignet, men jeg er min egen person, og hun er sin, siger Tauson til French Opens hjemmeside.

Ser man bort fra Wozniacki, er Tauson den første danske kvinde, der når anden runde i en grand slam-turnering siden Tine Scheuer-Larsen i 1989.

Scheuer-Larsen, der i dag er ekspert på TV2 Sport, har været træner for Tauson i HIK. Hun er helst fri for at sammenligne de to spillere, men giver dog udtryk for, at de er "meget forskellige boldspillere".

- Clara har altid kunnet lide at slå hårdt til bolden. Man kunne nærmest blive blæst omkuld, hvis man ikke var ordentligt forberedt. Hun har enormt tunge slag.

- Men hun har også altid været en boldspiller med mange aspekter i spillet, blandt andet stopbolde og generel finesse. Hun viser allerede evnen til at bruge de rette slag på de rette tidspunkter, vurderer Tine Scheuer-Larsen.

Hun hæfter sig ved, at Tauson også havde modet til at spille offensivt, når det spidsede allermest til mod Jennifer Brady. Det gjorde det ofte, eftersom Tauson overlevede to matchbolde og selv misbrugte fire, inden hun vandt 6-4, 3-6, 9-7.

- Mentalt var hun et godt sted. André Agassi har beskrevet det her med at være i zonen, hvor man bare spiller per instinkt, og det har Clara også i sig. Man skal turde spille lidt over evne for at slå nummer 25 i verden, siger Scheuer-Larsen.

I nutidens verdenselite ser man på kvindernes tour mange såkaldte hardhittere, men den type spillere tager Tauson gerne kampen op med, forsikrer Dansk Tennis Forbunds sportschef, Jens Anker Andersen.

- Clara klapper gerne til bolden i et højt tempo og fra begge sider. Når modstanderen så også slår hårdt, siger hun, "fint, så lad os slå om det". Hun spiller ikke en høj bold for at trække tempoet ud, men foretrækker at det går stærkt, siger Jens Anker Andersen.

Han anerkender kontrasten mellem Tauson og Wozniacki, men pointerer, at man kan nå toppen på begge faconer.

- Caroline kunne også slå vindere, men hun vurderede ofte, at det var bedre at slide modstanderen op, og det var hun enormt dygtig til. Clara vil gerne have større indflydelse på resultatet, og det er vejen frem for hende.

Tine Scheuer-Larsen mener, at Tausons stil mod Brady var en glimrende reklame for kvindetennis.

- Kampen var dragende og fik måske fat i nogen, der normalt ikke er så store tennisfans. Der blev slået 87 vindere, og begge var meget fremme ved nettet, det var meget attraktiv tennis, siger Scheuer-Larsen.