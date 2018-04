Danmarks næste stjerner skal vise sig frem i Golden League

Landstræner Nikolaj Jacobsen ser nemlig turneringen som en mulighed for at prøve fremtidens stjerner på landsholdet af.

- Vi vil rigtig gerne bruge denne samling på at udvikle, fordi det er ikke kun i dag, der tæller.

- Vi skal jo også tænke et skridt fremad, og der handler det om at få de unge spillere ind på holdet og give dem en fair chance.

- Så det handler om at kigge på nogle muligheder fremadrettet og samtidig være med til at udvikle vores unge, dygtige spillere, siger Nikolaj Jacobsen.

Det var ventet, at han ville give nye kræfter muligheden for at vise sig frem i den rødhvide trøje i turneringen.

Frederik Clausen er en af de mere uprøvede kræfter i landsholdssammenhæng.

Den 22-årige GOG-spiller har fået debut på landsholdet og har endnu ikke for alvor bidt sig fast. Men nu er chancen der.

- Det er min mulighed for at prøve det lidt af og se, hvordan det er at være med, og så kan jeg forhåbentlig få vist nok til, at jeg kan komme med fremadrettet.

- Det er en start, men der er lang vej endnu. Der er mange nye navne med her, og man skal også med i de landsholdssamlinger, hvor de etablerede spillere er med.

- Det er selvfølgelig en åbning, men lige nu ser jeg det bare som et skulderklap, siger Frederik Clausen.

Der er kun en håndfuld spillere i truppen, som var med til EM-slutrunden i januar.

Rasmus Lauge er en af dem, og han glæder sig til at se de nye folk an.

- Der er mange unge spillere med, som er fremtidens folk, og det er godt at få dem med ind i spillet allerede nu, så det ikke er helt uvant for dem, når det er tid til, at de skal tage over, siger Lauge.

Golden League spilles i Norge, og Danmarks første kamp er mod Frankrig på torsdag klokken 20.45.