Danmarks landstræner har ondt i maven efter bronzetab

- Jeg er voldsomt ked af det, og jeg har helt ondt i maven over det, for jeg synes ikke, at vi fortjener at slutte på denne måde.

Landstræner Jesper Jensen har mange følelser i spil, efter at Danmark søndag afsluttede EM i kvindehåndbold med et skuffende nederlag til Kroatien i bronzekampen.

- Men stor ros til kroaterne for at spille kampen på deres præmisser, siger Jesper Jensen til TV2.

19-25 sluttede nedturen, og i store dele af opgøret var danskerne på hælene og langt fra det niveau, som under EM hidtil har virket så løfterigt.

- Vi kom bagud 0-3 og gik til 7-4, hvorfra vi havde en masse fine chancer til at trække fra. Havde vi gjort det, kunne vi lige så godt have vundet kampen med ti, siger landstræneren.

- I anden halvleg var basen væk.

- Da de kom foran med to efter pausen, begyndte vi at kigge for meget på måltavlen.

Han medgiver, at det kan klinge hult, når man lige har tabt en kamp med seks mål, men også det montenegrinske dommerpar får én over snuden for deres præstation.

- Vi blev voldsomt, voldsomt presset af dommerlinjen, som jo i den grad mindede om noget, vi så for 20 år siden, hvor dommerne render rundt og snakker med spillerne på balkansprog... og jeg synes, det lignede, jeg ved ikke hvad, siger Jesper Jensen TV2.

Han mener, at Kroatien fik meget forærende af dommerne.

- Vi skal selvfølgelig kigge indad. Jeg ved godt, det lyder hult, men som spiller er det (under sådanne forhold, red.) bare svært at blive ved at fokusere på de rigtige ting, siger Jesper Jensen.