Danmarks kollektiv skal stoppe engelsk stjerneskud

Dortmund-profilen Jadon Sancho er en af de spillere, der kan komme til at gøre ondt på Danmark.

Den 20-årige englænder har været forrygende i de seneste to sæsoner i Bundesligaen, og med to gode ben, skarpe driblinger og en høj topfart er han at betragte som en af klodens største offensive talenter.

Derfor er kantraketten en ombejlet herre. På rygteplan er Manchester United meldt interesseret i spilleren, som angiveligt koster cirka en milliard kroner.

Tirsdag kan Sancho meget vel starte over for den mindre prøvede venstre back Robert Skov, men det er ikke Skov alene - eller nogen andre alene - der skal stoppe englænderen. Det er en kollektiv dansk opgave.

Sådan lyder det fra Thomas Delaney, der er holdkammerat med Sancho i Dortmund.

- Heldigvis skal jeg ikke ligge over for ham en mod en hele tiden, siger Delaney med et grin.

- Vi skal stoppe ham kollektivt, for vi vil ikke ligge over for Sterling, Sancho eller nogen alene. Det er en kollektiv opgave, siger Delaney.

Danskeren kom til Dortmund forud for samme sæson, som Sancho fik sit gennembrud.

- Jadon er først og fremmest en rigtig god spiller. Jeg ser ham som en af de største talenter i Europa i øjeblikket.

- Han har udviklet sig meget imponerende i de sidste to år i en storklub som Dortmund. Han har været afgørende i mange kampe, og det går nok kun en vej for ham fra nu af, siger Thomas Delaney.

Sancho har spillet 12 landskampe for England, og han er startet inde i de syv. Det har kastet to mål og fire måloplæg af sig.

Foruden Sancho råder England også en anden kantspiller i verdensklasse, Raheem Sterling. Generelt har englænderne deres styrke på kanterne, som forsyner topangriberen Harry Kane, siger Kasper Hjulmand.

- England er et lidt yngre hold. De er mere levende på nogle positioner og ikke helt så faste rent defensivt, som Belgien var. Til gengæld har de endnu mere ungdommeligt flair, og de har nogle ekstremt dygtige en mod en-spillere.

- Her tænker jeg på Sterling og Sancho for eksempel. De har virkelig nogle individualister, som er udfordrende og kan sætte en mand. Vi skal være meget opmærksomme på deres kantspillere, siger Hjulmand.

- Sværhedsgraden er nærmest copy-paste i forhold til Belgien, tilføjer Hjulmand.

Opgøret mod verdensranglistens nummer fire begynder tirsdag aften klokken 20.45.