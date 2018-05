Danmarks iskaptajn før skæbnekamp: Presset er positivt

På tirsdag skal det afgøres, om festen fuser ud mod Letland, eller om danskerne løser billet til et brag af en kvartfinale i København mod en ishockeygigant som Rusland eller Sverige.

- Vi har udadtil holdt det lidt nede, men inde i gruppen har det hele tiden været en kvartfinale, siger kaptajn Peter Regin om målsætningen.

Og hvordan skulle det også kunne være mindre med så stærk en trup og fire sejre indtil videre? Og havde Tyskland så bare lige slået Letland, havde de hidtil opnåede 11 danske point været nok til billetten videre.

Men Letland slog Tyskland, spiller godt og kan tirsdag ødelægge den danske VM-fest.

- Selvfølgelig er der pres på. Vi vil gerne vinde kampen tirsdag og i kvartfinalen, men jeg synes, vi har spillet så godt, at det pres, der er, det er positivt, siger Peter Regin.

- Vi har spillet så godt i den her turnering, at det ikke er sådan, at vi har hele Danmark på vores skuldre. Det er positivt, at vi har muligheden for at spille os i kvartfinalen i den sidste kamp, siger han.

Forventningerne er store på lægterne på hjemmeis i Boxen. Og det kræver noget ekstra af spillerne. Opmærksomheden er stor, og både fans og medier ønsker større bidder af spillerne end ved et VM i et andet land.

Og landstræner Jan Karlsson er helt med på, at det er noget særligt at spille hjemme. Det tærer mentalt hårdere på spillerne.

- Man kan jo sammenligne med, da Sverige vandt guld hjemme i 2013. Var Sedin-tvillingerne ikke kommet hjem, havde Danmark vel slået Sverige i gruppespillet.

- Men de kom hjem og tog alt det mentale pres på deres egne skuldre og trak hele holdet. Det hele åbnede op. Det er en meget mere skarp situation, når man er på hjemmebane, siger Danmarks svenske landstræner.