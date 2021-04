Danmarks curlingherrer taber til Kina og Sverige

Danmarks curlinglandshold for herrer må notere yderligere to nederlag ved VM i Calgary i Canada.

Derimod formåede det danske hold ikke at lægge pres på de forsvarende verdensmestre fra Sverige, der var foran 4-0, før Danmark i fjerde ende lykkedes med at få et point.

Sverige svarede igen med yderligere fem point i de næste to ender til slutresultatet 9-1.

Facit efter de første syv spillerunder for Danmark er to sejre og fem nederlag. Det rækker til en delt tiendeplads blandt de 14 deltagende hold, hvor alle hold møder hinanden i grundspillet.

Seks hold går videre. De to bedste går direkte til semifinalerne, mens de øvrige fire spiller om de resterende to pladser.