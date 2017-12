Danmarks curlingherrer misser OL-matchbold i gyser

Efter en gyser mod Italien tabte Danmark med 5-6 efter en ekstra ende, men har dog senere søndag en sidste chance for at bane sig vej til legene.

Danmarks curlinglandshold for herrer missede søndag formiddag en god mulighed for at indløse billet til vinter-OL i Pyeongchang i februar 2018.

Danmark sikrede sig lørdag sejren i den store kvalifikationsgruppe, der talte otte nationer i tjekkiske Plzen.

Med førstepladsen sikrede Danmark sig to matchbolde søndag i to playoffkampe, men med skipper Rasmus Stjerne i spidsen blev den første smidt væk mod italienerne, der sluttede som nummer to i gruppen.

Lørdag vandt danskerne ellers med hele 9-3 over Italien, men italienerne gav helt anden modstand et døgn senere.

Danmark bragte sig foran 1-0 i første ende, men Italien svarede prompte tilbage og bragte balance.

I tredje ende lykkedes det for Rasmus Stjerne og co. at sætte to point på tavlen til 3-1, men igen formåede italienerne at kopiere den danske høst i den efterfølgende ende.

Hverken femte eller sjette ende udløste point til parterne, men Danmark kom på 4-3 i syvende ende. Denne gang kunne Italien ikke følge op med en udligning i den efterfølgende ende.

Til gengæld spillede italienerne en perfekt niende ende, hvor de havde fordel af at sende sidste sten afsted. To point hentede de, og så førte Italien med 5-4 inden tiende og sidste ende.

Her kom danskerne i en god position til at lave de to point, der ville udløse sejren, men Rasmus Stjernes sidste sten fik lige akkurat for lidt til at presse endnu en italiensk sten ud, og så måtte Danmark nøjes med udligning til 5-5.

Så måtte en ekstra ende til, og her sikrede Italien sig det afgørende point.

Søndag klokken 16 skal Danmark møde Tjekkiet om den sidste OL-plads.

Også det danske kvindelandshold har mulighed for at indløse billet til vinter-OL. Holdet sluttede som nummer tre i kvalifikationsgruppen og skal søndag møde Italien om en plads i Pyeongchang.

Den altafgørende playoffkamp begynder søndag klokken 12.