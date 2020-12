Danmarks bedste cykelhold opgiver at køre professionelt

Riwal Securitas opgiver at køre professionelt efter en forgæves kamp for at hente sponsorer til holdet.

Det danske cykelhold Riwal Securitas opgiver at køre professionelt i næste sæson.

Det siger holdets direktør, Steffen Kromann, til Ekstra Bladet.

- Vi har arbejdet til det sidste, selv om vi nok ikke virkelig har troet på, at nogen i 11. time ville gå ind i det her med et sponsorat på for eksempel to millioner euro, siger han til avisen.

- Vi må erkende, at mulighederne for at have et ProTeam i 2021 er udtømte. Det er ærgerligt. Det er trist. Det har været en lang proces, og vi har arbejdet hårdt, men det lykkedes desværre ikke.

Cykeldirektøren åbner dog en dør på klem for, at holdet kan fortsætte på kontinentalniveau med 10-12 ryttere i 2021.

Og i så fald vil Riwal-holdet igen have ambitioner om at køre professionelt i 2022, lyder det.

Riwal har kæmpet for sin eksistens gennem flere måneder, men bestræbelserne på at skaffe de nødvendige penge var forgæves.

Holdet indbetalte 1. oktober de omkring 140.000 kroner, der er prisen for at søge om ProTeam-licens hos Den Internationale Cykelunion (UCI).

Men det lykkedes ikke at komme i mål med pengeindsamlingen inden 1. november, som var deadline hos Den Internationale Cykelunion (UCI).

Alligevel bevarede Riwal håbet om at køre videre på cykelsportens næstøverste niveau og bad UCI om udsættelse, men ryttere og ansatte vidste ikke, om de havde en arbejdsgiver næste år.

Tidligere på året gik cykelholdet under navnet Riwal Readynez, men Readynez trak som sponsor.

På grund af de økonomiske udfordringer gik rytterne på Riwal med til at frasige sig løn fra 1. september og resten af sæsonen, mens rytterne fik lovning på, at de kunne fortsætte på holdet, såfremt det kørte videre i 2021.

Riwal blev professionelt i 2019, og en af de helt store drømme var at komme på startlisten i Tour de France i 2021, hvor løbet skulle være begyndt i Danmark.

Sådan gik det ikke, for coronapandemien skubbede OL fra 2020 til 2021, og det betød i sidste ende, at det danske værtskab for de første tre etaper overgik til 2022, fordi Touren skulle flyttes.