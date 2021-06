Danmarks banemand er klar til finale mod Portugal ved U21-EM

Men nu står det tyske mandskab i stedet i EM-finalen efter en 2-1 sejr over Holland i semifinalen torsdag aften.

Tyskland var mandag få minutter fra at ryge ud til Danmark i kvartfinalen ved U21-EM i fodbold.

I finalen venter Portugal, der tidligere torsdag besejrede Spanien.

Tyskland fik en forrygende start på semifinalen. Blot 30 sekunder var spillet, da fløjspilleren Florian Wirtz gjorde det til 1-0 efter et indlæg, inden Holland overhovedet havde rørt bolden.

Efter otte minutter var den gal igen for hollænderne, da Wirtz, der spiller i Bayer Leverkusen, også gjorde det til 2-0.

Tyskerne fortsatte med at skabe masser af chancer. Salzburg-angriberen Mergim Berisha havde både to skud på stolpen og et hovedstød på overliggeren.

Men i stedet var det Holland, der bragte spænding tilbage i opgøret.

Efter et frispark blev forlænget kunne forsvarsspilleren Perr Schuurs fra Ajax Amsterdam reducere til 1-2 med lidt over en halv time igen, men i en situation, hvor den tyske målmand ikke så heldig ud.

Det lykkedes dog ikke for Holland at få udlignet kampen.

Tyskland får dermed endnu en mulighed for at tage EM-guldet, efter det i 2019 blev til et finalenederlag til U21-EM i Italien. I 2017 var tyskerne ligeledes i finalen, hvor de vandt.

I torsdagens tidlige semifinale vandt Portugal over Spanien med 1-0 på et sent mål.

Almería-forsvarsspilleren Jorge Cuenca lavede selvmål i det 80. minut, da han afrettede et portugisisk skud.

Det var ellers de unge spaniere, der dominerede kampen både i spil og chancer.

Spanien er forsvarende U21-europamester fra 2019.

Finalen mellem Tyskland og Portugal spilles søndag i Sloveniens hovedstad, Ljubljana.