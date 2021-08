Danmarks OL-brag bliver også en kamp mod nerverne

Det stærkt besatte danske ishockeylandshold skal "blot" besejre Norge i den sidste kvalifikationskamp, så er pladsen ved vinterlegene i Beijing booket, og dansk ishockeys gyldne generation kan krone landsholdskarrieren med et sidste højdepunkt på falderebet.

Men det, der venter i Oslo, er ikke en kamp som alle andre. Der er så meget på spil, at selv de mest erfarne danske aktører næppe kan undgå at få ekstra kriller i maven.

- Først og fremmest gælder det om at kontrollere vores nerver. Vi har lagt et pres på os selv - måske mest i vores underbevidsthed. Det skal vi forsøge at styre, siger Julian Jakobsen.

- Vi ved, at vi har et rigtig godt hold. Men det er desværre ikke ensbetydende med, at man altid kvalificerer sig. Vi har ikke altid indfriet de forventninger, der har været, konstaterer den 34-årige Aalborg-spiller.

Han var med i kvalifikationen til OL i 2010 og 2014, hvor det gik galt for det danske hold. Som det i øvrigt har gjort samtlige syv gange, Danmark har forsøgt at kvalificere sig til legene.

For flere af spillerne er Beijing sidste chance for at få en OL-oplevelse med på karrierens cv.

Og Julian Jakobsen selv kan være en af dem.

- Hånden på hjertet, så ja. Der er lang tid til næste OL, når man kommer lidt op i alderen. Men det vil jeg ikke tænke på nu.

- Når OL er så stort, er det, fordi det kun er hvert fjerde år. Nogle gange får man kun én chance for at være med. Der er nogle på holdet, der føler, at det er deres sidste mulighed, og det skal vi ud at tage vare på, siger Julian Jakobsen.

Kampen mellem Norge og Danmark begynder klokken 16. Vinderen indløser billet til OL.