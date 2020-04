Danmarks Cykle Union holder fast og vil køre DM i juni

Men i Danmarks Cykle Union (DCU) arbejder man stadig med planen om at afholde DM i Give i den oprindelige uge med kulmination i weekenden 20. og 21. juni.

Det fortæller unionens direktør, Martin Elleberg Petersen.

- Vi håber stadig, at man igen må køre cykelløb i Danmark fra 1. juni, og derfor har vi valgt at holde fast i de oprindelige datoer, siger Martin Elleberg Petersen.

Han tilføjer, at man gerne må afholde nationale mesterskaber på sit eget tidspunkt. Normalt gør man det på UCI-datoen, da denne er spærret til formålet, så de professionelle hold ikke kan gøre krav på deres ryttere her.

Men i en tid, hvor de fleste løb er aflyst eller udsat, er der mere frit spil.

- Grunden til, at vi holder fast, er, at datoen i august er lige så usikker, når vi herhjemme har et forbud mod større forsamlinger til og med august.

- Kan vi køre i juni, håber vi, at mange professionelle vil komme hjem og køre bare for at kunne køre et cykelløb. De kan de hverken i Frankrig eller Italien eller mange andre steder, påpeger Martin Elleberg Petersen.

Lige nu afventer man dog næste udmelding fra regeringen. Forbuddet mod at mere end ti personer må opholde sig sammen, der er foreløbigt strækker sig til 10. maj, skal i hvert fald ændres, før der kan køres.

- Bliver det hævet til 500, kan vi godt køre, men hæves det til 50, kan vi ikke.

Derudover afventer man også et specifikt antal på, hvad man skal lægge i "en stor forsamling", for er det tal for lavt, kan det blive nødvendigt at afholde DM uden tilskuere.

- Det kan godt blive et scenarie, selv om det bliver et noget anderledes DM. Men det kan jo blive den eneste mulighed for overhovedet at afholde DM i år.

- Men vi har også en masse partnere at tage hensyn til. Vil de stadig være med, hvis der ikke bliver en folkefest ud af det? Det må vi forholde os til sammen med dem, siger Martin Elleberg Petersen.

Han kalder det et svært puslespil, når man ingen tal har at tage udgangspunkt i.

- Skal vi bare holde os under 5000, kan vi godt afholde med tilskuere. Er antallet 1000, kan vi måske have 500 stående i målområdet og 500 andre steder på ruten, eksemplificerer unionens direktør.