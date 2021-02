Danmark vinder EM for blandede hold for fjerde gang i træk

I den 20. finale i træk for Danmark i turneringen blev Frankrig slået samlet med 3-0 i den finske by Vantaa.

Danmarks badmintonlandshold har for fjerde gang i træk og for 18. gang i historien vundet EM for blandede hold.

Frankrig var for første gang i finalen ved mesterskabet, men formåede aldrig for alvor at gøre den spændende.

Viktor Axelsen var regnet som klar favorit i den indledende herresingle, og han havde da heller ikke de store problemer med at bringe Danmark på 1-0.

Axelsen vandt således med 21-16, 21-12 over Christo Popov.

Også Mia Blichfeldt var på forhånd regnet som favorit til at vinde i damesingle, men hun fik i højere grad sin sag for i et tæt opgør mod Qi Xuefei.

I både første og andet sæt var stillingen 18-18, men Blichfeldt var bedst, når det snerpede til og vandt med 21-18, 21-19.

Så kunne herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen afgøre finalen til Danmarks fordel, og det skete med en sejr på 21-12, 21-14 over Ronan Labar og Julien Maio.

Foran 3-0 var der ingen grund til at afvikle de resterende kampe i damedouble og mixeddouble.

Maiken Fruergaard/Amalie Magelund og Mathias Christiansen/Alexandra Bøje var udset til at repræsentere Danmark i de to sidste kategorier.