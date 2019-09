Jon Dahl Tomasson, som i disse dage er vikarierende landstræner, har gode minder fra en udekamp i Georgien. Den tidligere landsholdsangriber scorede selv to gange, da Danmark spillede 2-2 i en VM-kvalifikationskamp ude mod Georgien i 2004. Resultatet var dog ikke godt nok og medvirkede til, at Danmark ikke kom med til VM i Tyskland i sommeren 2006.

Danmark vil tage førertrøje på bumlet EM-vej

Jon Dahl Tomasson anser Danmark for at være klar favorit til at tage en af pladserne til næste års EM. Thomas Delaney og Simon Kjær kræver sejr over Georgien.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her