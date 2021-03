Christian Eriksen og de øvrige landsholdsprofiler forventes at være tilbage i startopstillingen, når Danmark søndag møder Østrig på udebane i VM-kvalifikationen bare tre dage efter, at landsholdets reserver smadrede Moldova med 8-0.

Danmark vil angribe tidlig VM-matchbold

Vinder Danmark på udebane over den formodet hårdeste konkurrent i kvalifikationsgruppen, Østrig, vil Kasper Hjulmands mandskab have maksimumpoint og allerede være fem point foran østrigerne efter tre ud af ti kampe.

VM-kvalifikationen er under en uge gammel, når det danske herrelandshold i fodbold onsdag aften kan tage et kæmpe skridt mod næste års omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar.

