Danmark varmer op til EM med sikker sejr

Søndag aften vandt Danmark generalprøven før slutrunden, da Bosnien-Hercegovina blev slået 2-0 på Brøndby Stadion, selv om det danske hold var et stykke fra at ramme topniveauet mod de afbudsramte og tamme bosniere.

Martin Braithwaite åbnede målscoringen i det 17. minut, og efter 73 minutter fordoblede indskiftede Andreas Cornelius føringen.

Begge mål blev scoret efter hjørnespark, og det er en indikation på, at dødbolde kan blive et dansk nøglevåben under EM.

- Det er ikke altid så let at åbne en modstander, der står så dybt, som Bosnien gjorde, og det kan også blive sådan i den første EM-kamp mod Finland.

- Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi tror på vores offensive dødbolde, for vi har helt klart noget at byde på der, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren brugte søndagens kamp til at give minutter i benene til en række af de spillere, der må formodes at være på bænken under EM.

Af de mere uvante startere greb kun allestedsnærværende Mathias Jensen for alvor chancen med en stærk indsats på den centrale midtbane.

Han blev fortjent kåret som kampens spiller, men han tvivler på, at pragtpræstationen rækker til en startplads under EM.

- Jeg gjorde en god figur, og så må vi se, hvad det rækker til. Det er op til træneren at vurdere, om midtbanen er for stærk for mig, siger Mathias Jensen.

Landstrænerens foretrukne midtbanetrio er Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney og Christian Eriksen, og Kasper Hjulmand vil ikke fortælle, om Mathias Jensen nu er kommet tættere på at slå en af dem af holdet.

Men Hjulmand roser gerne Mathias Jensen, som han også kender fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland.

- Det var en toppræstation. Han viste igen, at vi roligt kan bruge ham i de her kampe, uanset hvilken type kamp det er.

- Hans lange spil giver en ekstra dimension, og vi er 100 procent sikre på, at han er en spiller, som vi kan bruge til de kampe, som kommer, siger Hjulmand.

Trods sejren gav generalprøven anledning til bekymring på Robert Skovs vegne. Silkeborgenseren udgik med en skade i foden eller anklen, men ifølge Kasper Hjulmand er de første prognoser optimistiske.

- Vi var bekymrede for, at det var et vrid, men det tyder på, at det kun er et slag, siger han.

Samtidig kunne han fortælle, at han også er optimistisk på Christian Nørgaard og Andreas Skov Olsens vegne. Begge kæmper for at komme helt op i omdrejninger, inden EM-slutrunden begynder lørdag mod Finland.