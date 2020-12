Danmark udnytter tom Boxen og finder små marginaler

Det er noget af en bet for de danske håndboldkvinder, at coronapandemien har frataget holdet mulighed for at blive bakket op af 10-12.000 danske fans på lægterne i Jyske Bank Boxen.

Men der er som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Heller ikke en stemningsforladt kulisse ved et EM.